娱乐圈的当红小生们的感情生活一直被粉丝们所关注，所以很多当红小生不敢轻易的公布自己的恋情，更别说在自己事业当红之际公开结婚生子了。但有一个人却是例外，他就是任嘉伦。

任嘉伦入行多年在圈内一直是默默无闻，直到2016年，他跟景甜一起合作了古装剧《大唐荣耀》一炮而红，任嘉伦成为了当红炸子鸡。因为颜值高，演技好，任嘉伦拥有了大批的女粉丝。这几年任嘉伦的事业可谓是蒸蒸日上，近期正在热播的《锦衣之下》热度很高，竟然还将她的妻子聂欢送上了热搜，网友们感叹实在是看不出任嘉伦已经成婚做爸爸了。

走红不到一年，任嘉伦就突然官宣了自己的恋情，不久之后又宣布自己做爸爸了，一切都是那么的猝不及防。 这个消息当时可是惊爆了娱乐圈，大家纷纷开扒，能够俘获任嘉伦的女人，让任嘉伦不惜冒着掉粉儿的危险也要官宣恋情的女人究竟是谁？任嘉伦的妻子叫做聂欢。二人早已相恋多年，后来低调结婚。2018年诞下了他们的爱情结晶，这速度也真是没谁了。

聂欢虽然是一名演员，但是并没有什么名气，因为她唯一出演过的作品就是电视剧《通天狄仁杰》。她在这部剧中出演一个配角，并不起眼。但是这部剧的主角却是任嘉伦，只是当时的任嘉伦还不够红，这部剧也被压了很长时间没有播出，大家自然无法关注到聂欢。

拍完这部剧后，聂欢便淡出了娱乐圈，然后嫁给了任嘉伦，低调的生活着。眼见自己的偶像已经结婚生娃，很多女粉丝们可谓是心碎不已，她们更是无比羡慕聂欢，称她是拯救了银河系的女人，能够找到任嘉伦这么帅的老公，也难怪网友们发出：“一点也不羡慕任嘉伦老婆的话题”，毕竟这句话的真实意思是大家都羡慕聂欢。