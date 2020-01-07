近日，演员梅婷和助理坐飞机由于把脚踩在飞机显示屏上，更重要的是都没有脱鞋。如此举动被网友拍了下来，遭到众人的被吐槽，脚都快顶到人家头上了，这么没素质的嘛？该番言论得到了很多网友的赞同。

明星这样的公众人物稍微做错一点事情就会被无限放大，如果换做是普通人还会引来这么大的争议吗？在网友的质疑下，梅婷凌晨三点道歉网友，表示这是不文明举动，会改。后来又发文正式道歉。明星作为公众人物，很多行为会产生带动效应，所以被这样批判，梅婷也是接受的。

梅婷毕业于中央戏剧学院96级表演专业，与章子怡、秦海璐等人是同班同学。梅婷演过不少好的电视剧，《血色童星》、《不要和陌生人说话》、《父母爱情》、《让爱重来》都是梅婷主演收视率还很高的电视剧！她长相温婉大方，给不少观众都留下深刻的印象。然而由于这次事情让大家打破了梅婷的好印象，被批的很惨。

梅婷曾与导演鄢颇有过一段婚姻，但是没过几年就离婚了。后来，她又闪婚嫁给了摄影师曾剑。结婚之后，梅婷就很低调了，为丈夫生儿育女，家庭也很幸福！还带孩子们一起上过真人秀节目，女儿非常的可爱，儿子现在已经长大了！即使有了孩子梅婷被老公宠的依然是小女人。家庭幸福和睦，梅婷也是很幸福的。但孩子还小，而梅婷又是公众人物，这般网络舆论对孩子肯定还是有所影响的，幸好梅婷虚心接受批评也在自己的社交平台上给大家道歉算是有一个交代。

44岁的梅婷也是状态好到不行，在公共平台上发的私生活照片就是小女人 模样，完全都不像这么大年龄的女性，可能是在家太幸福，工作又很顺风顺水，梅婷的生活状态才是非常的好，可见这件踩飞机显示屏事件对梅婷影响很大啊，凌晨三点都不睡觉跟网友们道歉。