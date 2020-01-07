对于娱乐圈明星们的恋情格外关注，所以一旦有哪些明星被拍到在一起，真的是很容易上热搜，引起一阵轰动。近日，当红小花儿宋祖儿与台湾小生阮经天被人拍到在一起的画面。

当天，宋祖儿被拍到独自开车回家，而在宋祖儿所居住的小区内竟然发现了阮经天的身影，他去到的就是宋祖儿的家中，难道这二人真的是在谈恋爱吗？

很快宋祖儿与阮经天恋爱的事情就上了热搜，引来网友们的纷纷围观。其实这已经不是宋祖儿第一次与阮经天传出恋爱的绯闻了，当初还有人拍到二人在巴厘岛疑似在度假。只是之前早已经被宋祖儿否认了而已。但是如此有图有真相的证明宋祖儿与阮经天在一起，不知道这一次宋祖儿还会不会出来辟谣了。

不过很多宋祖儿与阮经天的粉丝并不承认二人谈恋爱的事实，他们认为二人只是朋友关系，二人不过是一起吃个饭而已，哪里就一定是恋爱了，况且宋祖儿正是事业上升期，作为当红小花，会如此轻易的谈恋爱吗？

当然很多网友对于这件事也是十分吃惊，98年出生的宋祖儿今年还不到22岁，与82年出生的阮经天整整相差十五岁，真真可以算是大叔配萝莉呀，二人真的是在恋爱吗？不少网友表示怀疑。