张馨予虽然已经升级当妈了，但她依然很美。娱乐圈中有一位女演员跟张馨予长得挺像的。这位长相神似张馨予的女演员就是李依晓。李依晓演过多部热播剧，可惜却总是戏红人不红。李依晓的演技挺不错的。

李依晓在《楚汉传奇》、《独孤天下》、《扶摇》等古装剧中的表演都很出彩。李依晓因为在荧屏上成功塑造了多个坏女人的角色，而被许多网友称为是坏女人专业户。《知否知否应是绿肥红瘦》这部剧也是李依晓的代表作，她在剧中演的曼娘和女主角赵丽颖是情敌。

李依晓也是凭借曼娘这个角色而成名。近几年李依晓是作品不断，她还参演了曾舜晞版《倚天屠龙记》。其实李依晓挺不容易的。李依晓曾被叶璇的养的狗咬伤过。据报道，她为此不得不进行了整容。

不过李依晓的心态挺好的，她曾发文说不惧将来，要带上笑容去面对生活中的不期而遇。李依晓时常会在微博晒美照。看照片真的很难看出李依晓已经36岁了。不过据报道人美如李依晓却还单身。近两年，她并没有传出恋情，还是单身。