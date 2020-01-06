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盘点冯提莫的十大显高穿搭，看看哪款最好看？

(2020-01-06 14:24:55)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，冯提莫卖包子做节目被爆出的照片可真的是太矮了，冯提莫欲哭无泪，她的身高一直都是被大家吐槽的点，在网上有个名言说“天王盖地虎，提莫一米五”到现在她的身高究竟是多高都无人知晓。

盘点冯提莫的十大显高穿搭，看看哪款最好看？

其实这可能是拍摄角度的问题，冯提莫也有穿出一米二的大长腿的视角，下面让我们一起来盘点冯提莫的十大显高穿搭，看看哪款最好看？

盘点冯提莫的十大显高穿搭，看看哪款最好看？

1、毛衣+百褶裙

白色毛衣搭配长款百褶裙也太显高了吧，长裙刚好遮住了腿长短的缺点而毛衣刚好修饰上身短的缺点，这样子搭配，提莫还是一米五吗？

盘点冯提莫的十大显高穿搭，看看哪款最好看？

2、拖地长裙

拖地长裙可是矮妹妹最显高的一款裙子了吧，这不冯提莫穿着堪比超模身材吧，本来身材就是较小型这个长裙也盖住了腿短的事实，这样子穿搭真的是显高的。

盘点冯提莫的十大显高穿搭，看看哪款最好看？

3、连体直筒裤

冯提莫穿这个连体直筒裤真的是腿长一米八的视觉，就算是坐着一眼看上去冯提莫的腿都是无比的长，这气场也是绝了。

盘点冯提莫的十大显高穿搭，看看哪款最好看？

4、吊带+超短裤

吊带+超短裤可是最常见的搭配了，但往往都是这样才显得别有一番风味，黑色露膀子的吊带搭配一件白色超短裤，经典的黑白配，也很显高的呀。

盘点冯提莫的十大显高穿搭，看看哪款最好看？

5、运动装

冯提莫穿着运动装拍照也没有很显矮啊，那这个亮点可能就是颜色的鲜艳衬托着吧，运动风格就搭配一双运动鞋，这双松糕鞋也能提高不少身高啊。

盘点冯提莫的十大显高穿搭，看看哪款最好看？

6、针织衫+针织长裙

开衫针织衫搭配黑色的针织长裙，由于针织裙是紧身的，更好的能够修饰女孩子的好身材，长腿翘臀一览无余。

盘点冯提莫的十大显高穿搭，看看哪款最好看？

7、风衣+棉服

这种混合搭配也是流行的元素了，风衣能够更好地修饰身高，而外面搭一件不同颜色的棉服，显得上短下长，而这样的搭配也不臃肿，这算是好的穿搭了。

盘点冯提莫的十大显高穿搭，看看哪款最好看？

8、白色短袖+连衣包臀裙

白色短袖是百搭的衣服，这身穿搭亮点就是这个紧身的连衣包臀裙，腰部曲线也能够展现出来，而裙子的长度能够刚好的遮住大腿的缺点，搭上一双高跟鞋，气质就立马上来了。

盘点冯提莫的十大显高穿搭，看看哪款最好看？

9、开叉长裙

长裙是矮妹妹衣橱里必备的裙子，而长裙很多种能显身材又性感的就是开叉的设计了，开叉元素真的是把性感的若隐若现展现出来，而这个裙子的收腰就是一大亮点完全胸以下就是腿啊。

盘点冯提莫的十大显高穿搭，看看哪款最好看？

10、短裙套装

毛呢的短裙套装搭配一双长筒袜子靴太高了吧，裙子遮住了大腿，而长筒靴的长度刚好到小腿，又露出来一点白皙的腿，这样完全看不出冯提莫是网上传言的矮了吧。


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