近日，黄晓明前女友李菲儿恋情上热搜，有媒体曝光了李菲儿在北京和一位神秘男子牵手购物后同返高档别墅画面，李菲儿身穿一身黑把自己遮的严严实实的，随后李菲儿还带该男子去酒店，两人在酒店呆到了九点多钟。

可随后李菲儿却三连发否认了这个绯闻，说女主不是她，到底是不是呢我们也不清楚。下面我们就一起来揭秘32岁的李菲儿的恋爱史吧。

1、黄晓明

在2007年的时候李菲儿与黄晓明被拍到同返爱巢，恋情第一次曝光，之后一直被拍到两人同去一个地方的亲密照，两人不承认也不否认的。之后黄晓明与杨颖的恋爱关系浮出水面后，还曝出李菲儿想挽回恋情，之后还在博客上表露出醋意。

2、苏醒

当初在《舞动奇迹》舞台上苏醒就求婚李菲儿了，以为李菲儿找到真爱了，谁知李菲儿埋怨称“苏醒一直都是糊弄自己，没有一点诚意，要是稍微拿出点诚意愿意考虑后边的事情。”

3、权相宇

在07年6月时，媒体惊爆李菲儿与权相宇跨国恋。权相宇来北京携手李菲儿在京城某高档浴所消费，两人举止相当的亲密，后知情人曝出，李菲儿与权相宇正在恋爱，两人年初在韩国相识，权相宇突然来北京是为了解相思之苦。

4、李易峰

据说，在李易峰还没有成名之前有人看到他们在香港手牵手逛街。两人还带着同款戒指，李易峰曾经还去探班李菲儿。当恋情一曝出两人均未承认也不知这是真是假。

5、张翰

在参加《花儿与少年》时，网友的火眼金睛就看出李菲儿看张翰的眼神有问题，在演绎经典电影情节时，两人被曝擦出火花，节目中张翰还亲吻李菲儿手背，这么暧昧的关系李菲儿在采访中却否认了这一说法。

6、金希澈

李菲儿之前参加假想情侣节目《我们相爱吧》，在节目中金希澈与李菲儿可算是甜到掉牙，与金希澈营造了一段浪漫的恋爱。更是被网友们认为两人假戏真做，还被贴上“锦鲤夫妇”的标签。

7、相光耀

李菲儿与相光耀因《跨界冰雪王》这个节目相知相恋，之前狗仔拍到了好多次相光耀去横店探班李菲儿，每次李菲儿还会贴心的请专车接送，而李菲儿在横店休息时衣服歪了，相光耀看见还亲手帮李菲儿整理内衣的吊带，这关系应该是真的有过了吧。

8、安宰贤