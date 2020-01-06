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盘点春晚舞台上再也见不到的十大明星，你最想念谁？

(2020-01-06 10:06:23)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

央视春晚舞台曾经一度是很多明星的成名之地，也有很多演员在春晚舞台上的表演让人印象深刻。从第一届春晚到如今已经过去三十多年了，很多登过春晚舞台的明星已经离世，大家再也看不到他们了，那么，接下来就盘点盘点春晚舞台上再也见不到的十大明星，你最想念谁？

盘点春晚舞台上再也见不到的十大明星，你最想念谁？

1、赵丽蓉

赵丽蓉曾经多次在春晚舞台上出演小品，《打工奇遇》、《老将出马》等经典作品让大家笑的前仰后合，大家到如今还依旧怀念这位老艺术家。

盘点春晚舞台上再也见不到的十大明星，你最想念谁？

2、高秀敏

同样是经常在春晚亮相的小品演员高秀敏也早早因病离开了我们，她与赵本山、范伟组成的铁三角一度红遍全国。如今连赵本山与范伟都不怎么演小品了。

盘点春晚舞台上再也见不到的十大明星，你最想念谁？

3、马季

当年马季的《宇宙牌香烟》可是逗笑了全国的观众，作为一名相声演员，马季利用纯熟的相声功底在大年三十晚上给大家带来欢笑。

盘点春晚舞台上再也见不到的十大明星，你最想念谁？

4、侯耀文

出生于相声世家的侯耀文不仅能在春晚舞台上表演相声，还能表演小品。他曾经跟赵丽蓉一起表演的《英雄母亲的一天》，一样非常搞笑。

盘点春晚舞台上再也见不到的十大明星，你最想念谁？

5、严顺开

严顺开也是曾经是中国很有名的喜剧明星，他也曾在春晚舞台上表演过小品，可惜在2017年过世，中国少了一位喜剧表演艺术家。

盘点春晚舞台上再也见不到的十大明星，你最想念谁？

6、姚贝娜

姚贝娜走红之后曾在2014年登上春晚舞台演唱歌曲，谁知不到一年的时间里，姚贝娜便因为罹患癌症而去世，33岁的她真的算是英年早逝。

盘点春晚舞台上再也见不到的十大明星，你最想念谁？

7、邓鸣贺

还有一位年纪更小的演员，在登上春晚舞台之后离开了这个世界，他就是邓鸣贺，他曾经参加过2013年春晚，福娃的形象很讨人喜欢，而罹患血液病去世之时他只有8岁。

盘点春晚舞台上再也见不到的十大明星，你最想念谁？

8、叶凡

歌唱演员叶凡曾经在2001年的春晚上演唱了一首《大红绸子飘起来》，声音慷慨嘹亮，令观众们印象深刻。可惜几年后她便因病离世了。

盘点春晚舞台上再也见不到的十大明星，你最想念谁？

9、罗文

八九十年代时期的春晚，邀请了大量港台艺人前来表演，罗文就曾经在1985年登上春晚舞台演唱过歌曲，而他已与2002年去世。

盘点春晚舞台上再也见不到的十大明星，你最想念谁？

10、梅艳芳

梅艳芳曾经登上过1999年的春晚舞台，但是因为设备原因，这次演出并不成功。但直到梅艳芳去世她再也没有再次登上春晚的舞台。

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