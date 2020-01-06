2019年已经过去了，但回望2019，有些影视剧让人印象深刻。近日，微博上出现了“任嘉伦谭松韵cp感”这样一个热搜词。下面我们一起来盘点2019年网友最喜爱的荧屏情侣，你觉得哪对cp感最强？



1、李现和杨紫

要说2019年荧屏上最有cp感的明星情侣，那李现和杨紫必须拥有姓名呀！《亲爱的热爱的》中的童颜夫妇真的很受欢迎，李现和杨紫可以说是cp感爆棚。

2、陈星旭和彭小苒

《东宫》中的忘川夫妇也让人印象深刻。陈星旭演的李承鄞是个腹黑男，他做了不少伤害女主角的事。但忘川夫妇真的很让人上头。陈星旭和彭小苒真的很有cp感。

3、任嘉伦和谭松韵

任嘉伦和杨紫等女星组过cp，他的新剧《锦衣之下》正在热播。娃娃脸的谭松韵在剧中和他组cp。《锦衣之下》的剧情挺讨喜的，任嘉伦和谭松韵看上去配一脸。

4、张雨剑和吴倩

网上有不少关于吴倩和张雨剑的绯闻报道。两人在《我只喜欢你》这部青春剧中演过情侣。张雨剑和吴倩的cp组合挺养眼的，戏外两人疑似在一起了。

5、陈晓和景甜

陈晓和景甜的颜值都很高，他们主演的《一场遇见爱情的旅行》这部剧2019年播出后挺受欢迎的。陈晓虽然已经结婚了，但他和景甜还是挺有cp感的。

6、许凯和白鹿

许凯和白鹿可以说是绯闻情侣了。许多网友有看过两人合演的古装剧《招摇》吧？许凯不仅和吴谨言有cp感，他和白鹿演起情侣来也是毫无违和感。

7、罗晋和李一桐

罗晋堪称是百搭款男星了，他演的《鹤唳华亭》这部剧虽然很虐，但这部剧真的挺精彩的。女主角李一桐和罗晋的cp组合给人一种耳目一新的感觉。

8、冯绍峰和赵丽颖

赵丽颖和冯绍峰的婚后生活也是备受关注。两人主演的《知否知否应是绿肥红瘦》这部剧挺好看的。赵丽颖和冯绍峰蛮有夫妻相的，两人还曾在电影中组过cp。