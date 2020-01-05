加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：178,143,319
  • 关注人气：209,162
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

明道哥哥欠巨债勒死妻儿后自杀，遭遇“吸血鬼”家人的明星有多惨？

(2020-01-05 20:05:36)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论
近日，明道哥哥因负巨债杀妻儿后自杀上热搜，太不可思议了，后明道经纪人回应说“目前明道的状况非常震惊与难过，对本案一无所知，也正在试图了解是怎么样的情况”这种事对一个家庭的伤害太大了。
明道哥哥欠巨债勒死妻儿后自杀，遭遇“吸血鬼”家人的明星有多惨？
其实娱乐圈也有不少这样的事情发生，好多明星的亲人都像“吸血鬼”一样的吸钱，下面就让我们盘点遭遇“吸血鬼”家人的八大明星，看看谁最让人同情？
明道哥哥欠巨债勒死妻儿后自杀，遭遇“吸血鬼”家人的明星有多惨？
1、梅艳芳
梅艳芳在很小的时候就开始登台演出，贴补家用。之后长大就成为家里的“摇钱树”。梅艳芳的母亲不仅不珍惜梅艳芳的付出还特别的好赌。直到现梅艳芳已经去世，她母亲还是不甘心。本来是每月给老太太6万元的抚养费，老太太打了十多年的官司要把所有的抚养费都拿到手。
明道哥哥欠巨债勒死妻儿后自杀，遭遇“吸血鬼”家人的明星有多惨？
2、张韶涵
著名台湾歌手张韶涵正在事业巅峰期的时候，遭到母亲曝出张韶涵“吸毒”。后经过调查发现这只是母亲的诬赖，她家人都蛮不讲理，要求张韶涵支付天文抚养费，张韶涵交不出来就直言毁了她。
明道哥哥欠巨债勒死妻儿后自杀，遭遇“吸血鬼”家人的明星有多惨？
3.欧弟
欧弟以前是《天天向上著名主持人，大家不知道的是，欧弟父亲在欧弟高正生意失败，借了高利贷。欧弟无奈15岁就开始出社会帮父亲还债。欧弟帮父亲签下债款后到30岁那年才还完千万巨债，太可悲了。
明道哥哥欠巨债勒死妻儿后自杀，遭遇“吸血鬼”家人的明星有多惨？
4、吴奇隆
吴奇隆在娱乐圈可是优秀的演员。娱乐圈的劳模即使是这样还是没有多少存款，原因是吴奇隆从小就出来赚钱为做生意失败的父亲还贷款，在小虎队解散之后吴奇隆还是拼命地工作12年之后才还清巨债，幸好现在已经苦尽甘来。
明道哥哥欠巨债勒死妻儿后自杀，遭遇“吸血鬼”家人的明星有多惨？
5、容祖儿
容祖儿算是有身家的女艺人了。可能大家不知道的是，容祖儿从小跟母亲生活，父亲在深圳开了一家酒吧，用自己的女儿宣传，此事被大家所曝光，容祖儿被父亲当街追债，自己的父亲都能做出这种事太可怕了。后容祖儿发出申明称与父亲划清界限。
明道哥哥欠巨债勒死妻儿后自杀，遭遇“吸血鬼”家人的明星有多惨？
6、蔡少芬
蔡少芬母亲也巨好赌，欠下了太多的赌债。蔡少芬拼命地工作为母亲还债，耗尽了积蓄还卖了房子，虽然换完了8000万的赌债但蔡少芬母亲还是不知悔改依然的嗜赌如命，逼得蔡少芬最终与母亲断绝关系。
明道哥哥欠巨债勒死妻儿后自杀，遭遇“吸血鬼”家人的明星有多惨？
7、毛晓彤
毛晓彤算是可怜的了，自己的亲生父亲上了一个奇葩节目爆出说、“自己养了她那么多年，没得到过一分钱的生活费”这件事情闹得沸沸扬扬。还说如果毛晓彤不给出5000万的生活费就要和毛晓彤一起下地狱。摊上这样的父亲真的是可悲。
明道哥哥欠巨债勒死妻儿后自杀，遭遇“吸血鬼”家人的明星有多惨？
8、吴映洁
吴映洁这么一个开朗的女孩子应该没人想过她小时候经历过的事情吧。她妈妈因为吴映洁在韩国忘了给钱，曾把她打到住院，从小出来跑通告拿通告费赚钱养家，给家里人买房还房贷但在努力自己的妈妈还是不喜欢她，不管怎么好怎么努力，都入不了她妈妈的眼只管问吴映洁拿钱就对了。

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇模特出身的TVB女星，被前男友蒙骗欠几百万债务，路边大哭让人怜
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有