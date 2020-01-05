近日，明道哥哥因负巨债杀妻儿后自杀上热搜，太不可思议了，后明道经纪人回应说“目前明道的状况非常震惊与难过，对本案一无所知，也正在试图了解是怎么样的情况”这种事对一个家庭的伤害太大了。

其实娱乐圈也有不少这样的事情发生，好多明星的亲人都像“吸血鬼”一样的吸钱，下面就让我们盘点遭遇“吸血鬼”家人的八大明星，看看谁最让人同情？

1、梅艳芳

梅艳芳在很小的时候就开始登台演出，贴补家用。之后长大就成为家里的“摇钱树”。梅艳芳的母亲不仅不珍惜梅艳芳的付出还特别的好赌。直到现梅艳芳已经去世，她母亲还是不甘心。本来是每月给老太太6万元的抚养费，老太太打了十多年的官司要把所有的抚养费都拿到手。

2、张韶涵

著名台湾歌手张韶涵正在事业巅峰期的时候，遭到母亲曝出张韶涵“吸毒”。后经过调查发现这只是母亲的诬赖，她家人都蛮不讲理，要求张韶涵支付天文抚养费，张韶涵交不出来就直言毁了她。

3.欧弟

欧弟以前是《天天向上 》 的 著名 主持人，大家不知道的是，欧弟父亲在欧弟高正生意失败，借了高利贷。欧弟无奈15岁就开始出社会帮父亲还债。欧弟帮父亲签下债款后到30岁那年才还完千万巨债，太可悲了。

4、吴奇隆

吴奇隆在娱乐圈可是优秀的演员。娱乐圈的劳模即使是这样还是没有多少存款，原因是吴奇隆从小就出来赚钱为做生意失败的父亲还贷款，在小虎队解散之后吴奇隆还是拼命地工作12年之后才还清巨债，幸好现在已经苦尽甘来。

5、容祖儿

容祖儿算是有身家的女艺人了。可能大家不知道的是，容祖儿从小跟母亲生活，父亲在深圳开了一家酒吧，用自己的女儿宣传，此事被大家所曝光，容祖儿被父亲当街追债，自己的父亲都能做出这种事太可怕了。后容祖儿发出申明称与父亲划清界限。

6、蔡少芬

蔡少芬母亲也巨好赌，欠下了太多的赌债。蔡少芬拼命地工作为母亲还债，耗尽了积蓄还卖了房子，虽然换完了8000万的赌债但蔡少芬母亲还是不知悔改依然的嗜赌如命，逼得蔡少芬最终与母亲断绝关系。

7、毛晓彤

毛晓彤算是可怜的了，自己的亲生父亲上了一个奇葩节目爆出说、“自己养了她那么多年，没得到过一分钱的生活费”这件事情闹得沸沸扬扬。还说如果毛晓彤不给出5000万的生活费就要和毛晓彤一起下地狱。摊上这样的父亲真的是可悲。

8、吴映洁