明道哥哥欠巨债勒死妻儿后自杀，遭遇“吸血鬼”家人的明星有多惨？(2020-01-05 20:05:36)
近日，明道哥哥因负巨债杀妻儿后自杀上热搜，太不可思议了，后明道经纪人回应说“目前明道的状况非常震惊与难过，对本案一无所知，也正在试图了解是怎么样的情况”这种事对一个家庭的伤害太大了。
其实娱乐圈也有不少这样的事情发生，好多明星的亲人都像“吸血鬼”一样的吸钱，下面就让我们盘点遭遇“吸血鬼”家人的八大明星，看看谁最让人同情？
1、梅艳芳
梅艳芳在很小的时候就开始登台演出，贴补家用。之后长大就成为家里的“摇钱树”。梅艳芳的母亲不仅不珍惜梅艳芳的付出还特别的好赌。直到现梅艳芳已经去世，她母亲还是不甘心。本来是每月给老太太6万元的抚养费，老太太打了十多年的官司要把所有的抚养费都拿到手。
2、张韶涵
著名台湾歌手张韶涵正在事业巅峰期的时候，遭到母亲曝出张韶涵“吸毒”。后经过调查发现这只是母亲的诬赖，她家人都蛮不讲理，要求张韶涵支付天文抚养费，张韶涵交不出来就直言毁了她。
3.欧弟
欧弟以前是《天天向上》的著名主持人，大家不知道的是，欧弟父亲在欧弟高正生意失败，借了高利贷。欧弟无奈15岁就开始出社会帮父亲还债。欧弟帮父亲签下债款后到30岁那年才还完千万巨债，太可悲了。
4、吴奇隆
吴奇隆在娱乐圈可是优秀的演员。娱乐圈的劳模即使是这样还是没有多少存款，原因是吴奇隆从小就出来赚钱为做生意失败的父亲还贷款，在小虎队解散之后吴奇隆还是拼命地工作12年之后才还清巨债，幸好现在已经苦尽甘来。
5、容祖儿
容祖儿算是有身家的女艺人了。可能大家不知道的是，容祖儿从小跟母亲生活，父亲在深圳开了一家酒吧，用自己的女儿宣传，此事被大家所曝光，容祖儿被父亲当街追债，自己的父亲都能做出这种事太可怕了。后容祖儿发出申明称与父亲划清界限。
6、蔡少芬
蔡少芬母亲也巨好赌，欠下了太多的赌债。蔡少芬拼命地工作为母亲还债，耗尽了积蓄还卖了房子，虽然换完了8000万的赌债但蔡少芬母亲还是不知悔改依然的嗜赌如命，逼得蔡少芬最终与母亲断绝关系。
7、毛晓彤
毛晓彤算是可怜的了，自己的亲生父亲上了一个奇葩节目爆出说、“自己养了她那么多年，没得到过一分钱的生活费”这件事情闹得沸沸扬扬。还说如果毛晓彤不给出5000万的生活费就要和毛晓彤一起下地狱。摊上这样的父亲真的是可悲。
8、吴映洁
吴映洁这么一个开朗的女孩子应该没人想过她小时候经历过的事情吧。她妈妈因为吴映洁在韩国忘了给钱，曾把她打到住院，从小出来跑通告拿通告费赚钱养家，给家里人买房还房贷但在努力自己的妈妈还是不喜欢她，不管怎么好怎么努力，都入不了她妈妈的眼只管问吴映洁拿钱就对了。