说起TVB明星相信很多人都能说出一大串人名，但可惜在TVB打拼的明星众多，很大一部分都只能是默默无闻。比如说已经离开了TVB女艺人曹思诗。

早在2005年曹思诗便以模特儿的身份出道，一直在香港娱乐圈发展，几年后便加入了TVB，但是TVB演员众多，竞争力也很大，曹思诗一直出演的都是一些龙套角色，虽然出演了不少的影视剧，但依旧没什么名气，更没什么代表作。

可能是因为曹思诗觉得继续在TVB难有出头之日，于是便离开了TVB，加入了大导演王晶的旗下，开始出演王晶的电影。但是很可惜也没能拿到什么重要角色，一直坐着圈内的十八线小明星。

就是这样一位小透明，最近却在娱乐圈引发一波热度，原来曹思诗在网上发起众筹，她告诉网友们因为被前男友蒙骗而欠下了几百万港币的债务，需要尽快还上。要不然她真的就要摊上官司了。

曹思诗虽然名气不大，但是身材火辣受人喜欢，她也在圈内打拼多年，手中有些资源，总是能接到一些工作，而她的母亲倾其所有为她在香港买下一处公寓，曹思诗只需要负责日常生活开销和一部分房贷就可以了。这原本对于她来说生活压力并不大。但如此一折腾，说不好曹思诗就要卖掉房产来还债了。