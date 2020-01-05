加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：178,143,319
  • 关注人气：209,162
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

模特出身的TVB女星，被前男友蒙骗欠几百万债务，路边大哭让人怜

(2020-01-05 18:27:27)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论
说起TVB明星相信很多人都能说出一大串人名，但可惜在TVB打拼的明星众多，很大一部分都只能是默默无闻。比如说已经离开了TVB女艺人曹思诗。
模特出身的TVB女星，被前男友蒙骗欠几百万债务，路边大哭让人怜
早在2005年曹思诗便以模特儿的身份出道，一直在香港娱乐圈发展，几年后便加入了TVB，但是TVB演员众多，竞争力也很大，曹思诗一直出演的都是一些龙套角色，虽然出演了不少的影视剧，但依旧没什么名气，更没什么代表作。
模特出身的TVB女星，被前男友蒙骗欠几百万债务，路边大哭让人怜
可能是因为曹思诗觉得继续在TVB难有出头之日，于是便离开了TVB，加入了大导演王晶的旗下，开始出演王晶的电影。但是很可惜也没能拿到什么重要角色，一直坐着圈内的十八线小明星。
模特出身的TVB女星，被前男友蒙骗欠几百万债务，路边大哭让人怜
就是这样一位小透明，最近却在娱乐圈引发一波热度，原来曹思诗在网上发起众筹，她告诉网友们因为被前男友蒙骗而欠下了几百万港币的债务，需要尽快还上。要不然她真的就要摊上官司了。
模特出身的TVB女星，被前男友蒙骗欠几百万债务，路边大哭让人怜
曹思诗虽然名气不大，但是身材火辣受人喜欢，她也在圈内打拼多年，手中有些资源，总是能接到一些工作，而她的母亲倾其所有为她在香港买下一处公寓，曹思诗只需要负责日常生活开销和一部分房贷就可以了。这原本对于她来说生活压力并不大。但如此一折腾，说不好曹思诗就要卖掉房产来还债了。
模特出身的TVB女星，被前男友蒙骗欠几百万债务，路边大哭让人怜
近日，有人拍到曹思诗在路边崩溃大哭的视频，而哭完之后的她需要继续处理相关债务。这次曹思诗算是被前男友给坑了一把，希望下次挑男友的时候她能够擦亮眼睛，千万不要再遇上渣男了。

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇马蓉宣布出道就火了！机场获粉丝接机送花，右手戒指暴露新恋情？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有