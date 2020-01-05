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马蓉宣布出道就火了！机场获粉丝接机送花，右手戒指暴露新恋情？

(2020-01-05 14:25:05)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

自从当初王宝强公开宣布马蓉出轨之后，马蓉就成为了网友们的众矢之的。之后在与王宝强的离婚大战中，马蓉更是数次作妖，引来网友无数的谩骂。如今事情已然渐渐平息，大家都认为马蓉会低调的退出观众们的视线，但是马蓉却宣布公开出道，在网络上公开自己出道的视频，还与网友们进行互动。出道后的马蓉成为了一名网红美妆博主，在直播的时候安利各种化妆品，而她的直播平台竟然有几百万的粉丝。

马蓉宣布出道就火了！机场获粉丝接机送花，右手戒指暴露新恋情？

如此之多的粉丝，如此之高的流量，马蓉俨然成为了一名走红的明星，近日有人在机场见到了马蓉，马蓉一身的奢侈品，名牌衣服加名牌包，离婚后的马蓉看样子过的很不错。更让人惊讶的是马蓉出现在机场之时竟然还有粉丝给她送花。

马蓉宣布出道就火了！机场获粉丝接机送花，右手戒指暴露新恋情？

身穿一身名牌的马蓉拿着粉丝送的花心情大好，而网友们再次关注到了她右手上的钻戒，已经跟王宝强离婚了的马蓉难道又有了新的恋情？之前有人在直播中见过马蓉手上戴着的大钻戒，也有人看到马蓉曾经与一名陌生男子同时出现在机场当中。马蓉逆流出道，又寻觅新的感情，看来这是要大刀阔斧的开始新的生活了。

马蓉宣布出道就火了！机场获粉丝接机送花，右手戒指暴露新恋情？

不过这次马蓉被粉丝送花，又引来一波网友的群嘲，马蓉已经是名声不好，怎么会有粉丝送花呢？这花不会是自己雇人送的吧。另外马蓉高调复出，也是被网友们吐槽脸皮够厚，经历离婚风波之后的王宝强倒是低调的很，马蓉却拿着负面新闻带来的流量冠冕堂皇的开始了自己的新事业，心也真够大的。

马蓉宣布出道就火了！机场获粉丝接机送花，右手戒指暴露新恋情？

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