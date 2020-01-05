现在影视界大部分的电影好多都是电视剧改变的，有的电影会大受好评，有的却因为改角色改剧情而饱受争议，最近爆出那部经典国产剧《雪豹》要翻拍成电影了，而文章也确定回归。让大家有所期待，下面让我们盘点经典国产影视剧电视剧版vs电影版，你觉得哪个更好看？



1、《三生三世十里桃花》

《三生三世十里桃花》播出的时候可真的是火的不行，基本上每次一到播出时间大家都会把这部戏顶上热搜，收视率不断地上升，也是杨幂主演的一部经典之作了，电视剧版的《三生三世十里桃花》大受好评，由杨幂和赵又廷主演的，赵又廷演技真的是好的没话说，网友都说赵又廷就是为这部电视剧而生，夸张到了这种地步。

而电影版的《三生三世十里桃花》却反响平平，反而因为剧中的一些雷人点却被网友吐槽到不行，都说电影版没有电视剧好看，

2、《爱情公寓》

《爱情公寓》可算是好多人的青春了吧，每年暑假热播的一部电视剧，都逗得大家哈哈大笑，剧情也是百看不厌。

爱情公寓也拍了电影版的了，但是却偏离《爱情公寓》的原本剧情，导致大家对这部电影非常的失望，口碑也是差到不行，受全网吐槽。

3、《武林外传》

《武林外传》那时播出可是收视率好到爆啊，现在说起这部电视剧大家都能够想到里面的剧情，逗的人哈哈大笑，这部经典电视剧可算是很成功的了。

《武林外传》也拍了电影版的了，也完全是原班人马出演的，剧情也相符，可不知是什么原因票房不理想，评分也不是很高，不温不火的不知道是不是宣传的原因还是别的。

4、《何以笙箫默》

《何以笙箫默》电视剧的一播出，就饱受热议，这样的何以琛请给我来一打，那时钟汉良可因为这个角色红的上演综艺不断，行程被安排的满满的，《何以笙箫默》也成了最经典的电视剧。

可后面还是有电影的翻拍，虽然由黄晓明和杨幂主演的，但还是被大家吐槽“好好地作品就被你们毁了”这样的话多之又多，到底是因为剧情的改编不恰当还是因为黄晓明和杨幂的演技原因呢？被大家这样的不喜欢。

5、《致青春》

《致青春》是赵薇导演的处女作，由赵又廷和杨子姗主演的电影，非常经典，教会了我们好多的道理，剧中的演员也都是实力股，角色演绎的十分到位，电影也大受好评。

虽然电视剧版的《致我们终将逝去的青春》演员都是青春活力，但相比电影版的还是差了太多。反响没有那么大，收视率也不是很高。

6、《步步惊心》

电视剧版的《步步惊心》是刘诗诗和吴奇隆主演的，若曦四爷的爱情故事演绎的淋漓尽致，最后戏外剧里的若曦和四爷剧外还结婚了，满足了大家对这部戏圆满的期待。

虽然电影版的《步步惊心》剧情差不多，但是由于吴奇隆和刘诗诗的电视剧深入人心，没多少人想去打破心中的经典所以电影版《步步惊心》也没多少人看。

7、《倩女幽魂》

《倩女幽魂》电视剧版电影版的都有，最经典的还是张国荣和和王祖贤演的电影版的了，那影响可谓是深入人心，哥哥饰演的角色真的是到位。

不过电视剧版的真没多大的亮点，虽然是小s主演的，也没有给电视剧带来多大的收视率，反而被大家喷的不行不行的。剧情纷纷遭到吐槽，太雷人了。

8、《红高粱》

电影版的《红高粱》由巩俐主演，张艺谋导演的一部作品，那时候的《红高粱》可算是大作，色彩运用到极致，视觉效果令人感叹，一部经典佳作。

电视剧版的《红高粱》是由周迅主演，虽然有人吐槽说周迅老了不适合这个角色，还是因为演技的精湛，电视剧版的《红高粱》也大受好评。