谁也没想到37年前的老电影《牧马人》在网上突然爆红，刷爆了各个社交平台，不少人奇怪这个“爆”点在哪，为什么突然又火了，现在追着看的都是年轻人大部分都是90后，看的不一定是情怀一定有一种扣人心弦的剧情牵连着现在年轻人的感情。



“这个电影比我大20”岁，“从前的马车很慢，一生只够爱一个人”，“为什么以前的爱情这么简单？”，“哭的我稀里哗啦”这都是现在网友写的评语，我想因为现在爱情观和以前的爱情观有所不一样所以大家都有很大的共鸣吧。下面让我们盘点百看不厌的经典老电影，你都看过吗？



1、《大话西游》

《大话西游》至尊宝被月光宝盒带回到五百年前，遇见了紫霞仙子之间的浪漫爱情，那句“我带上它就不能爱你，不带它就不能保护你”看哭了多少人，“我的意中人一定会踏着七彩云霞来接我的”我相信看过这部电影的朋友们都被紫霞和至尊宝的爱情所感动了。

2、《古惑仔》

《古惑仔》讲的是兄弟情义，友情岁月和刻苦的爱情故事，那种“你可以动我，但不可以动我兄弟”的情义影响了不少人，这种电影情节鼓励了太多影迷要敢作敢当，不惹事但一定也不要怕事。

3、《活着》

《活着》是张艺谋导演，巩俐和葛优主演的电影，每看这部电影都能感受到其中蕴含的能量。好电影就是如此，每一句台词每一个镜头都值得细细品味。

4、《阿飞正传》

《阿飞正传》是一部经典的文艺片，曾经张国荣嘱咐记者道“你一定要写出这句话，这出是电影的经典”七个字来评论阿飞正传，如今这部影片，已经成为香港电影文艺片的代表作，甚至在华语影史也是占据重要的位置。

5、《阳光灿烂的日子》

《阳光灿烂的日子》姜文导演的处女作，该片是 一群生活在部队里大院里的孩子，在耀眼的阳光与遍地的红旗中间，度过自己的青春的故事，这个就是姜文关于青春的一场回忆，这份回忆满满都是怀旧的意味。

6、《喜剧之王》

《喜剧之王》是由周星驰主演的作品，大家都说星爷演的是喜剧，到长大后重新回味才发现，周星驰演的都是悲剧，只是那时的自己不懂等长大懂了又失去了原来的味道了。

7、《星愿》

《星愿》一部爱情电影，张柏芝与任贤齐主演，讲述了一个又盲又哑的洋葱头向暗恋护士表白后却意外死亡，他以别人的身份返回人间五天，经历万难与女孩相认并告别的故事。这就是现代人的通病，人在的时候不好好珍惜，等到真正的失去了才后悔莫及。

8、《鲁冰花》

《鲁冰花》是一部儿童题材的作品，讲述一位有着绘画天赋的乡村少年，不被周围理解，不幸染病早年去世的凄美故事。以现代人来看，其实还是会有这样的事情发生，每个孩子都值得被鼓励和支持。

9、《泰坦里克号》

《泰坦里克号》是多少人安利的一部电影啊，可是就是大结局不完美没有都活下来，但是剧中男女相爱的故事这么大胆相爱也是现在年轻人所向往的吧。

10、《霸王别姬》

《霸王别姬》是中国电影的一个巅峰，用中国文化积淀最深厚i的京剧艺术及其艺人的生活，有着人性的思考和人生存状态的表述，不少人都因为这部电影而爱上了京剧。