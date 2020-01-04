在拍戏的时候不可避免的会遇到一些吃东西的镜头，有的艺人选择假吃害怕毁了自己保持的完美身材，而有的艺人也会真吃，不顾一切完美的演绎这个角色。下面就让我们盘点拍戏时大吃大喝的明星，看看都有谁？



1、李沁

李沁可算是实力小花旦了，演技是大家公认的好，主演的《庆余年》也是大受好评，李沁饰演的林婉儿被大家称为“鸡腿姑娘”，原因是因为拍一个吃鸡腿的镜头自爆吃到吐，这样敬业的年轻演员不多了。

2、赵丽颖

赵丽颖也是认真拍戏有了现在的成就，想要成功还是要一定的努力的，赵丽颖拍戏也因为吃鸡腿的镜头卡了好多遍，能够这样不顾一切的吃也是够拼的了。

3、杨紫

杨紫不管是戏里戏外都是一名十足的小吃货，拍《欢乐颂》的时候大口的吃蛋糕也是惊呆了许多人，看来对于艺人说要保持身材还是很难的啊。

4、王宝强

王宝强在拍戏道路确实是脚踏实地一步一步来的，跟徐峥合作的电影，有一个镜头王宝强足足的喝了几升的牛奶，敢问现在有谁敢这么刚？

5、杨幂

虽然杨幂演技饱受争议，但是杨幂拍戏还是很认真的啊，看身材是大家梦寐以求的好身材，拍电视剧遇到吃的镜头也是真吃，豪迈的吃下这么多米饭，身材也不见胖平常人也许都做不到吧。

6、刘诗诗

刘诗诗拍戏也是尽心尽力的啊，这个鸡腿肉眼可见的大，大口大口的吃着，也不怕噎着，为了演好这个角色，女孩子的矜持也算不上什么了。

7、蒋欣

蒋欣本就是易胖体质，在拍《盲约》的时候吃东西镜头可不算少，自爆拍这部作品在剧里吃东西长胖了20斤，不容易啊。

8、于文文

那时火爆的《前任3》于文文吃芒果的镜头大家都还记忆犹新吧，使劲拼命的吃，把芒果还吃涨价了。于文文后接受采访说最讨厌吃的水果就是芒果，吃吐了。