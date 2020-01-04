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周星驰捧红的女星，嫁给大8岁二婚富商，36岁主演电影票房扑街

(2020-01-04 11:15:35)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论
《红苹果乐园》这部剧可以说是许多80后的童年记忆了。大家还记得这部剧中的校花琳达吗？琳达的扮演者是当红女星黄圣依。那时的黄圣依真的好纯好美。琳达只是剧中的配角。后来黄圣依得到了周星驰的力捧，出演了电影《功夫》。
周星驰捧红的女星，嫁给大8岁二婚富商，36岁主演电影票房扑街
周星驰捧红过多位美女明星，黄圣依只是其中一位。不过很多网友说黄圣依是最幸福的星女郎。离开周星驰的公司后，黄圣依的资源依然是好得让人羡慕。黄圣依的家境挺好的。而她嫁得也很好。当年黄圣依隐婚嫁给大她8岁的富商杨子。
周星驰捧红的女星，嫁给大8岁二婚富商，36岁主演电影票房扑街
杨子和黄圣依挺低调的，近些年两人才逐渐高调起来，公开上节目秀恩爱。杨子家真的很有钱，据报道，杨子每年给黄圣依上亿元的零花钱。黄圣依生有两个儿子。如今36岁的黄圣依依然很美，她的身材也很苗条。
周星驰捧红的女星，嫁给大8岁二婚富商，36岁主演电影票房扑街
近段时间以来，黄圣依因为上了某档综艺节目而频繁上热搜。观众通过看这档节目对黄圣依的奢华生活有了一定了解。黄圣依也大方在节目中分享了她的养生方法和美容秘籍。许多网友评论说黄圣依真是一位养生达人呀！
周星驰捧红的女星，嫁给大8岁二婚富商，36岁主演电影票房扑街
不过黄圣依的新片《横财局中局》的票房却不怎么理想。这部电影的男主角是男星聂远。黄圣依穿上军装给人一种英姿飒爽的感觉。票房失利跟多方面因素有关，你看过黄圣依的这部新片吗？你喜欢人美又有品位的黄圣依吗？

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