2020年已然到来，各卫视以及各个网络平台都想要在新年伊始推出自家储备的优秀电视剧来打响这新年第一炮。说实话刚刚进入一月便在热播的电视剧还真是不少，题材不同、风格不同，那接下来就盘点一下2020年1月热播的十部电视剧，看看哪部最精彩？你最喜欢哪一部？

1、《精英律师》

这部反映律师工作生活题材的电视剧汇集了靳东、蓝盈莹等诸多圈内实力派，客串的大腕也不少。更是在两大一线卫视播出，收视率一直不错，从2019年12月开播，直到2020年1月也依旧收视不错。

2、《大明风华》



在如今古装剧的寒潮之下，《大明风华》的播出依旧引发了一阵热度，这个寒冷的1月，大家都在看剧中大明五子的相爱相杀，高潮迭起的剧情还在后面，观众们拭目以待。

3、《锦衣之下》



被安利了很久的《锦衣之下》一直没有播出，终于在2020年的诸多网剧中看到了这部剧的身影，探案加偶像的高甜剧情应该很受人喜欢。

4、《我不是购物狂》



《我不是购物狂》是湖南卫视推出的一部偶像剧，偶像明星孟子义担当主演，冲着主演们的颜值这部剧还是值得一看的。

5、《破局1950》

喜欢看谍战片的观众应该有眼福了，《破局1950》集结了大量实力派演员，上演了一出谍战大戏。

6、《唐人街探案》

《唐人街探案》电视剧已经上线，有着电影版带来的口碑，《唐人街探案》应该是不会缺乏观众的。喜欢推理类影视剧的观众们不容错过。

7、《鹤唳华亭》

一开播便很受欢迎的《鹤唳华亭》，在2020年1月份依旧在更新，男女主的感情线路终于提上正规，相信接下来的剧情会更好看。

8、《还没爱够》



韩庚是圈内很少出演电视剧的演员，但是这次却出演了电视剧《还没爱够》，这部剧会在1月份播出，值得期待。

9、《剑王朝》



一直更新的电视剧还有《剑王朝》，集合了李现与李一桐两大流量明星的剑王朝依旧还是很受粉丝们的欢迎。

10、《黄金有罪》

喜欢看港剧的观众，一定不要错过《黄金有罪》这部剧，这是TVB在2020年推出的重磅新剧，商战大片绝对让你看的欲罢不能。