1月3日，章子怡在微博发文宣布已在元旦二胎生子，她写道：“我们的生命中多了一个他，从此我们的世界又多了一份幸福的牵挂！更是晒出了一组醒醒和汪峰一起逗着小宝宝的照片。照片中，醒醒站在章子怡的床前，看着刚出生的小宝宝，眼神中充满了关爱。另一张照片中，汪峰抱着宝宝，醒醒则用小手抚摸着宝宝的脸，画面十分温馨。随后汪峰转发妻子的微博并表示了感谢。

2020年刚刚开始，这一年应该有不少的喜事。下面就来盘点一下2020年将要生孩子的女星，你最想祝福谁？

1、崔智友

12月23日，韩国女演员崔智友所属公司YG发表声明，宣布其已怀孕将于明年升级做妈妈。声明中称，崔智友将于2020年5月成为妈妈，目前她正在专心进行胎教，而崔智友今年已经44岁了，算是高龄孕妇了。

2、唐嫣

唐嫣和罗晋这一对可以说是娱乐圈里的楷模夫妻了，而两个人现在也已经有了自己的宝宝，而唐嫣也已经在家休息了，想必宝宝也快要出生了。

3、papi酱

11月14日的时候，papi酱也通过视频来宣布自己怀孕了的消息，在今年就要迎来自己的宝宝了。

4、吴佩慈

自从跟富商男友纪晓波在一起后，吴佩慈怀孕生子的消息就没有断过。去年7月公布自己怀上第四胎的喜讯，前阵子更是晒出孕肚，图片上看来有点憔悴。

5、林志玲

林志玲与日本明星Akira去年结婚，而庆典上主持人王耀庆说漏嘴，透露出林志玲“产前”出席，让人不免猜测志玲姐姐有了小baby，如果是的话，今年也会升级当妈妈了。

生孩子这种事可以说是喜事了，对于以上将要生孩子的女星，网友和粉丝就给予祝福吧。



