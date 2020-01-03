近日，唐一菲与凌潇肃一起参加综艺真人秀《妻子的浪漫旅行》又在圈内引起一波热度，说实话二人刚开始的表现还是拉了一波的好感的，大家看到的是一对很恩爱的夫妻。但是随着综艺节目的播出，唐一菲的话题似乎越来越多，前一段时间在微博上公开说明自己不是小三，还暗示当初是姚晨出轨在先，自己的丈夫凌潇肃是受害者。有着被拉下水的姚晨，唐一菲可以说狠狠的刷了一波存在感。



说实话，唐一菲与凌潇肃在一起多年，在很长时间内都背负着小三的骂名，很多人都认为是因为唐一菲的介入才使得凌潇肃与姚晨的婚姻走到了尽头，当年三人的狗血新闻铺天盖地，这几年好不容易消停一些了，没想到唐一菲的一篇微博又将这个老话题带动起来了。当然，作为凌潇肃的妻子屡屡被指责是小三，唐一菲站出来澄清一下也无可厚非。但是近期唐一菲爆出的猛料就让人有些不知所措了。

先是凌潇肃在接受采访时说当年唐一菲曾经被郑晓龙导演邀请出演《甄嬛传》中的华妃一角。而唐一菲也在2020年的元旦这天发微博说自己的确是曾经接到过《甄嬛传》剧组的电话，邀请她出演华妃这个角色，但是被自己给拒绝了。还说自己与蒋欣曾经是好友，但是后来便断了联系了。

大家都知道蒋欣是通过华妃这个角色而走红的，她也曾经说过这个角色当年找过范冰冰，被范冰冰拒绝了，自己才有了机会，根本没提起过唐一菲。真是有种被打脸的感觉。

究竟是她爱说谎被打脸呢，还是说想靠这种方式蹭热度呢？如果真的是蹭热度的话，那唐一菲情商真的是有些堪忧了。