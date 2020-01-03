白百何之前与陈羽凡的离婚事件就一直闹得沸沸扬扬，虽然离婚后很少出现在大众面前，但是感情状态也一直很受关注。最近发现白百何与一男子一起去了妇产科，之后更是一起回家。据悉，该男子是白百何的大学前男友，叫张思麟，曾经导演过《我的真朋友》，现在两个人这样或许是旧情复燃。



不管怎么样，既然白百何已经离婚恢复自由身了，那感情方面还是祝福她吧。其实娱乐圈与前任旧情复燃的明星也有很多，看看哪对过得最幸福？



1、谢霆锋和王菲

说到这个话题，第一对想起的就是谢霆锋和王菲了，两个人分开后谢霆锋娶了张柏芝，而王菲嫁人了，而两个人离婚后又重新走到了一起，不知道会不会开花结果呢？

2、赵海燕和闫光明

很多人可能对赵海燕不熟悉，她是一个二人转演员，当时还是个新人的海燕和已经有点名气的闫光明在一起后受到双方家人的反对后分手，后面因为领导的撮合又重新走到一起并喜结连理。

3、薛之谦和高磊鑫

薛之谦和高磊鑫离婚后两个人又高调复婚， 但是复合后不久却被网红李雨桐爆出薛之谦骗她的钱并且逼她 堕胎的新闻，让薛之谦的好男人形象一落千丈，和高磊鑫的复合也饱受争议。

4、张卫健和张茜

这一对在一起后因为张茜向张卫健逼婚而分手，分手之后张卫健和张茜都忘不了对方，所以最后两人又复合了，现在两人结婚已经牵手走过了十几年。

5、夏雨和袁泉

这一对在娱乐圈里可以说是十分低调的了，虽然现在已经修成正果而且十分幸福，但是两个人在交往过程也传出分手的消息。

6、林心如和霍建华

林心如和霍建华曾经在2009年传出两人正在交往，但是两个人的关系却不了了之，而后在合作《倾世皇妃》后又溅出了火花，最后重新走在了一起。

7、周慧敏和倪震

周慧敏和倪震自从结婚后，就十分低调，但是两个人相恋期间，倪震曾多次被媒体拍到与女性友人行为越界，其中最轰动的就是2008年被杂志拍到在夜店激吻，周慧敏发布分手声明，谁知一周之后竟然又宣布复合结婚的消息，惊讶众人。

8、许志安和郑秀文

许志安和郑秀文于1991年传出恋爱消息，两人分手成了好朋友，但许志安的助手女友说过郑秀文才是许志安—生最爱。许志安终在2011年追回最爱，2013年底求婚成功，虽然现在因为许志安的“偷食”事件而引发议论纷纷，不过好像没有影响到他们两个的感情。