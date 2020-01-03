香港多位富商曾和女星相恋过，知名富豪刘銮雄曾和蔡少芬等女星交往过，李泽楷曾和梁洛施相恋过。香港富商林建岳也是一位有名的富二代，他的父亲是香港知名企业家林百欣。林建岳也曾叱咤商界。他的感情生活也很有话题度。



近日，林建岳的女儿晒出了林建岳的近照。照片中林建岳坐在轮椅上，62岁的他看上去有些苍老。林建岳曾和女星王祖贤相恋过。当年他在已婚的状态下，追求王祖贤。林建岳有过一段婚姻，他的前妻是台湾女星谢玲玲。

年轻时候的谢玲玲也是一位美女，她与林建岳生有五个孩子。当年林建岳为了王祖贤差点就和谢玲玲离婚了。但林建岳的母亲并不认可王祖贤。后来谢玲玲和林建岳虽然离了婚，但谢玲玲和林建岳母亲的关系特别好，前段时间谢玲玲还和她一起过圣诞节呢。

很多网友都说谢玲玲是情商很高的女子，如今63岁的她依然很有气质。如今52岁的王祖贤还是很美，不过她还未婚。据报道，离婚后的林建岳也曾有过别的恋情。谢玲玲的三个女儿长得都挺漂亮的，三人都很有名媛范。

林建岳挺热心公益事业的。岁月催人老，当年风流倜傥的林建岳如今已经62岁了，他的身上也有了岁月的沧桑。不过如今林建岳一家人生活得挺幸福的。林建岳、谢玲玲和王祖贤如今也都各自安好。你还记得富商林建岳吗？