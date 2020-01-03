陈赫的前妻许婧自从跟陈赫离婚之后便一直在周游世界，近日她竟然在网上公布了自己新的恋情，原来她已经跟一名外籍男友恋爱。现如今已经公开秀恩爱了，网友们纷纷送上了祝福，希望二人能够修成正果。

明 星与普通人一样，在感情与婚姻的道路上也会遇到坎坷，纵观娱乐圈，离婚的明星还真不在少数。不过，他们也会积极去争取第二段幸福。娱乐圈很多男明星的前妻，在离婚后都进入了第二段婚姻，很多人过得还很不错。那么就来盘点一下娱乐圈那些男明星的前妻都嫁给了谁？看看谁过得最幸福？

1、凌潇肃前妻——姚晨

最近，凌潇肃妻子唐一菲频繁登上热搜，她与凌潇肃前妻姚晨的纠葛一直没完没了。姚晨与凌潇肃大学毕业就结婚了，但这段婚姻没坚持过久，就分道扬镳了。后来姚晨嫁给了摄影师曹郁，生下一对儿女，家庭幸福美满。

2、吴奇隆前妻——马雅舒

如今的吴奇隆与刘诗诗正沉浸在一家三口的喜悦当中，而吴奇隆的前妻马雅舒多年前就早已经再婚了，他的现任丈夫罗伯特也是一名外国人，两人生下了一对混血宝宝，十分可爱。

3、黎明前妻——乐基儿

乐基儿曾经是天王黎明的前妻，在与黎明离婚几年后，乐基儿与圈外的老公Lan在美国举办了婚礼，二人还生下了一个可爱的宝宝，乐基儿过的应该很不错。

4、张丰毅前妻——吕丽萍

很多人都知道吕丽萍现在的丈夫是孙海英，但其实吕丽萍第一任丈夫是演员张丰毅，二人早年结婚还育有一子。孙海英应该算是吕丽萍的第三任丈夫。

5、鄢颇前妻——梅婷

2000年，导演鄢颇与演员梅婷相识于上海，相识一个多月后结伴游法国，交往三个月便决定结婚。2001年两人结婚，2007年两人离婚。直到拍摄《推拿》时，梅婷结识了当时的摄影师曾剑。不久后，两人便闪婚，婚后育有一儿一女，生活很是幸福。

6、周润发前妻——余安安

大家都知道周润发与发嫂的感情非常好，但其实发嫂是周润发的第二任妻子，他的前妻叫做余安安，在上个世纪80年代也是红极一时的女明星。可惜二人结婚后没多久便离婚了，余安安后来嫁给了圈外人李万祺，如今两个女儿都已经出嫁了，看样子这些年过的不错。

7、杨树鹏前妻——张歆艺

袁弘在娶张歆艺时遭到了很多粉丝的反对，理由之一就是张歆艺是二婚。张歆艺的前夫是导演杨树鹏，当年二人刚结婚的时候还是挺恩爱的，可惜最终分道扬镳。

8、庾澄庆前妻——伊能静