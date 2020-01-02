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一婚嫁给奥地利男模，二婚嫁给美国研究生，如今41岁自曝未婚生子

(2020-01-02 14:16:55)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论
刚刚度过2019年，1月2号凌晨日本天后滨崎步紧接着再度曝出猛料，在其收费官方歌迷会网站上惊爆已成为人母，她表示：“我在昨年底诞下天使成为母亲。”这个消息让诸多的粉丝和网友为之惊叹，要知道今年的滨崎步可是一直在不断开演唱会，丝毫不见孕肚现象，如此“不真实”的就宣布已为人母，这让人不得不深追其中的原因。
一婚嫁给奥地利男模，二婚嫁给美国研究生，如今41岁自曝未婚生子
其实很多人觉得滨崎步可能是找人代孕，也有网友猜测孩子的生父是一位圈外人士，但是这，但是这也仅仅是猜测而已。
一婚嫁给奥地利男模，二婚嫁给美国研究生，如今41岁自曝未婚生子
滨崎步今年已经41岁了，但是在感情上可以说是经验十分丰富的。去年的时候就被曝光恋上年轻20载的小鲜肉舞蹈员荒木骏平，两人恋情发展十分迅速，不但常被拍到两人牵手拍拖，更是戴着情侣戒指。让人猜疑两人可能最终会修成正果，但是现在已经很少听到这两个人的消息了，不过还是有网友认为孩子的生父有可能荒木骏平。
一婚嫁给奥地利男模，二婚嫁给美国研究生，如今41岁自曝未婚生子
滨崎步其实结过两次婚，只不过每一次婚姻都维持不了太长时间，首任丈夫是奥地利籍男模Manuel Schwarz，后面却因为两人异地而且滨崎步不想离开日本所以离婚，仅仅维持了一年。
一婚嫁给奥地利男模，二婚嫁给美国研究生，如今41岁自曝未婚生子
后来滨崎步再度恋上小10岁的美国加利福尼亚大学洛杉矶分校就读的美国研究生泰森?鲍德金，但这段恋情也是没有持续多长时间。仅3年的时间，便以离婚告终。可以说滨崎步的感情状态一直是姐弟恋甚至是母子恋。
一婚嫁给奥地利男模，二婚嫁给美国研究生，如今41岁自曝未婚生子
滨崎步虽然已经41岁了，但是一直是属于很活力的状态，在日本也是十分流行的女歌手，而且她十四岁就自身一人到东京寻求入职演艺圈的机会，想必达到今天的成就也是吃了不少苦的。虽然感情上丰富，但是只要不涉及到道德与法律，还是可以理解的。

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