香港娱乐圈起步发展的比较早，在大陆人还不知道何为明星、娱乐圈的时候，香港娱乐圈便诞生了一群明星，而如今这一批的娱乐圈有很多已经作古，仍旧在世的也已经进入暮年。但或许是在娱乐圈待久了，这些明星即便是到了暮年也依旧非常新潮时尚，比如说谢贤。

说起谢贤相信不少年轻人不太了解，但是他们儿子大家一定熟悉，那就是谢霆锋。谢霆锋可是标准的星二代，因为在他出生的时候，谢贤就已经在香港很有名气了。上个世纪五十年代，年轻帅气的谢贤就开始拍电影，很快便在娱乐圈走红，后来又加入了香港TVB，接连出演了很多影视剧，尤其是很多武侠剧中都有谢贤的身影，当时的他可谓是风头一时无两。

后来谢贤与影视明星狄波拉结婚，二人都是娱乐圈人士，从恋爱到结婚生子一直都有媒体的关注。谢霆锋从出生到长大也一直是在媒体的镜头下。谢贤早年从艺，出名也早，手中的积蓄自然不少，但是谢贤在拿钱投资的时候赔了个底朝天，外面还有巨额欠债。所以当时只有十六岁的谢霆锋不得不出道，签约英皇开始自己的艺人生活。努力赚钱来为父亲还债，也让自己成为了当红明星。





谢贤年轻时便是花边新闻不断，到了晚年的谢贤依旧风流，已经八十多岁的他还有一位比自己小49岁的女友，两人恋爱多年，但是在2018年谢贤宣布与这位小女友COCO分手。但是近日有媒体再次拍到谢贤与前女友COCO同进同出，两人一起共进晚餐，甚至一起回到谢贤的豪宅，两人疑似复合。而近期谢贤这位小女友的年纪可是比谢霆锋还要小。虽然到了暮年，大家还是感叹谢贤艳福不浅。