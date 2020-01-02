1月1日，朱时茂在社交平台上晒出了一段和丛珊同框的视频，并回答了很多观众都想知道的问题：他们两个为什么没在一起？据此，朱时茂回答已经和丛珊已经在荧屏上扮演了三次夫妻，两个人的关系比亲人还要亲。

朱时茂和丛珊最让人印象深刻的就是饰演《牧马人》里面的老许和李秀芝，在当时，许灵均和李秀芝的爱情故事给观众带来了极大的震撼，不但在国内引起巨大轰动，而且观影人数更是达到了1.2亿人次。同时，也让朱时茂和丛珊成了当时红极一时的“荧屏情侣”。

在80年代的时候，也有一些明星成为 火爆一时的荧屏情侣 ，下面我们就一起来看看吧。

1、周润发和赵雅芝

周润发和赵雅芝当年合作拍摄的《上海滩》至今仍是无法超越的经典，他们两人饰演的许文强和冯程程这对荧幕情侣，但是当时赵雅芝已经怀有身孕，而且周润发当时也和陈玉莲热恋，因此两个人并没在一起。

2、张国荣和梅艳芳

这一对可以说是最佳舞台搭档了，两人多次合作都是十分有默契的，而且私下两个人关系也非常好。1984年，他们一起合作了一部电影《缘份》，同时二人还一起合唱了歌曲《缘分》。梅艳芳凭借在本片中的表现，获得次年的香港金像奖最佳女配角奖，这是金像奖的第一个最佳女配角。

3、张瑜和郭凯敏

当年一部爱情故事片《庐山恋》被称为八十年代的经典之作，那时候的男女主角郭凯敏、张瑜被称为荧幕最佳情侣，更是让他们的演艺之路更顺利。

4、李秀明和唐国强

李秀明和唐国强因为饰演《孔雀公主》而成为火爆荧幕的情侣，王子与公主的爱情让无数观众称羡。

5、龚雪和张铁林

一说到张铁林，很多人都会想起他的皇阿玛，而在当时张铁林和龚雪曾经合作了一部《大桥下面》，两个人默契的合作让这部戏成为一部经典。

6、刘晓庆和姜文

当时刘晓庆已经是个有名的明星了，而姜文才刚刚毕业，因为拍摄《芙蓉镇》，配合得十分成功，让两人成为当时很有名的荧幕情侣。

7、张丰毅和斯琴高娃

张丰毅和斯琴高娃因为出演《骆驼祥子》里面的祥子和虎妞，被称为荧幕情侣，斯琴高娃饰演的虎妞,可谓本电影之中闪耀的角色。她为了爱情,可以不顾一切，可以跟父亲翻脸绝交，演员们出色的演技也让这部电影很受青睐。

8、梁同裕和张晓敏