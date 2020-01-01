林峯与张馨月宣布结婚！娶网红做老婆的男星还有谁？(2020-01-01 20:30:44)
|分类： 娱乐评论
在2019年的最后一天，林峯晒出与张馨月的牵手图，并称为夫人，表示和张馨月结婚了。这一消息让很多人感觉到很震惊，不说别的，就是张馨月的网红身份，其实两个人从交往以来就因为女方的身份而受到网友们的议论。
张馨月自从和林峯在一起也是十分低调的，再加上林峯本身出身豪门，父母也没有传出反对的消息，说明张馨月还是很符合他们心目中的儿媳妇要求的。
其实婚姻的事，合不合适只有自己才知道，也不必对网红带有有色眼镜。娱乐圈里有很多男星也娶了网红做老婆，来看看有哪些吧。
1、郭富城妻子方媛
2017年，郭富城终于在自己52岁的时候结束了自己的单身生活，与网红、模特方媛于3月登记结婚，并于4月摆设婚宴，成功走上了婚姻殿堂！现在方媛还为郭富城生下了孩子。虽然两个人在一起一直受到很多非议，但是人家生活得十分幸福。
2、欧弟妻子郑云灿
很有名的主持人，欧弟，他的老婆也是一个网红，两个人很低调，现在已经拥有了一对女儿，而且欧弟的妻子也经常在社交平台上晒出一对女儿的照片。
3、周杰伦妻子昆凌
周杰伦的老婆昆凌和周杰伦结婚之前也只是一个名不见经传的网红，而和周杰伦结婚后不仅变美了，还代言了不少品牌，与之前的人气天壤之别，而且两个人的感情也十分稳定，周杰伦也是出了名的疼老婆。
4、李诞妻子黑尾酱
作为一个脱口秀演员，李诞已经越来越有名气，虽然在颜值上却受到很多人的吐槽，但是他与女朋友黑尾酱这样的生活越来越丰富，感情稳定，两个人拍摄了一些情侣写真和婚纱照。两个人都特别有个性，黑尾酱作为一个网红，在时尚穿搭和颜值上非常的犀利和特别，对于李诞也是能够理解的。