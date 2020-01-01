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谢娜的主持上热搜！盘点跨年晚会引发的八大热点话题

(2020-01-01 11:18:44)
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分类： 娱乐评论

众所周知，每一年的跨年夜，各大卫视都会举办大型跨年晚会，也会使尽浑身解数邀请嘉宾、布置舞台等，来吸引观众们的目光，并由此引发了不少引人注目的热点话题，而2019年到2020年之间的跨年夜也不例外。那么接下来，就让我们来盘点下跨年晚会引发的八大热点话题，看看哪个最奇葩？

谢娜的主持上热搜！盘点跨年晚会引发的八大热点话题

1、谢娜的主持

湖南卫视跨年演唱会中谢娜的主持水平就引起了网友的热议，有人说她主持像是主持幼儿园晚会风格，太过幼稚；也有人说她这次主持得还不错，不必要求太高。这个话题也实属有些奇葩，对此，你怎么看？

谢娜的主持上热搜！盘点跨年晚会引发的八大热点话题

2、吴亦凡脖子

吴亦凡在跨年晚会上唱歌时，被细心的网友发现脖子上有红点，被怀疑是吻痕，但随后吴亦凡方回应称“海南太热情，不知是蚊子还是过敏，来也匆匆去也匆匆。”实在是太乌龙了。

谢娜的主持上热搜！盘点跨年晚会引发的八大热点话题

3、易烊千玺太A了

易烊千玺可以说是在观众的见证下长大的明星了，当年那个小小少年早已长成了能独当一面的大男孩，在跨年晚会上的独唱让不少观众惊呼：“太A了！”。

谢娜的主持上热搜！盘点跨年晚会引发的八大热点话题

4、假唱

“假唱”这一话题在每年的跨年晚会上都会出现，而今年被怀疑假唱的是凭借《亲爱的，热爱的》大火的杨紫，不过杨紫假唱这一事并没有实锤，粉丝纷纷为她辩解称其并未假唱。

谢娜的主持上热搜！盘点跨年晚会引发的八大热点话题

5、杨幂腾格尔王晨艺《野狼disco》

杨幂、腾格尔、王晨艺三人今年在湖南卫视跨年演唱会上共同演唱了一首《野狼disco》，奇妙的组合配上神仙的歌曲，简直嗨爆了！

谢娜的主持上热搜！盘点跨年晚会引发的八大热点话题

6、肖战张艺兴合唱

作为两位新生代高人气偶像，肖战和张艺兴在东方卫视跨年晚会上的合唱从一开始就点燃了全场，谁看了不道一声绝呢。

谢娜的主持上热搜！盘点跨年晚会引发的八大热点话题

7、迪丽热巴唱跳

新疆美女迪丽热巴这次在跨年晚会上再次美出了新高度，女王气场全开，唱跳A到不行，实在是让人惊叹不已。

谢娜的主持上热搜！盘点跨年晚会引发的八大热点话题

8、王一博水中唱跳

王一博此次在跨年晚会上突破自己，长发造型在水中唱跳，slay全场，帅气无比，真不愧是高人气的全能偶像。

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