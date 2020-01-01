跨年对于观众们来说可以说是个非常重要的时刻，各大卫视都在上演各种跨年节目，更是邀请了各种明星的加入。对于追星女孩来说，如果你拥有很多个爱豆，他们又正好在不同的卫视演出，那你就得不断地换台了。可以说2020的跨年晚会真的超热闹，现在就来盘点跨年晚会上演的十大精彩节目，你看过哪几个？



1、肖战张艺兴《我们都是追梦人》

昨天就有热搜说肖战和张艺兴两个人微博互关，而在晚会上两人更是一起合作了《我们都是追梦人》，肖战身穿大红色的外套，整个人又飒又帅，而张艺兴酒红色的西装外套同样也很干练。

2、杨幂腾格尔《野狼disco》

杨幂身穿一件牛仔外套，与腾格尔、王晨艺合唱《野狼disco》，杨幂还在台上唱起京片儿rap十分有范，让现场气氛顿时活跃起来，观众与媒体表示杨幂的舞台造型又媚又娇。

3、朱一龙《追梦人》

朱一龙自从《镇魂》后就开始火起来了，今年朱老师带来的是一首十分经典的老歌《追梦人》，深情的演唱再加上高颜值的外表，真的很帅，而后他又与刺猬乐队一起合唱了《火车驶向云外》。

4、王一博水中唱跳

王一博水中唱跳真的是帅爆了，再加上他骑着摩托车绕舞台一周，舞台满满惊喜，引来粉丝的一声声惊叫。

5、TFBOYS和温拿五虎

王俊凯王源易烊千玺和温拿五虎在湖南卫视跨年演唱会上合唱《明天会更好》，两个不同的组合配合起来和谐又有默契。

6、杨紫《有可能的夜晚》

杨紫在湖南卫视跨年晚会舞台亮相，她化身仙子模样，穿一件白色仙女裙从高空荡着秋千出场，这种出场方式被赞太有仙气。在舞台上杨紫还一边荡着秋千，一边唱一首名为《有可能的夜晚》，人美歌甜的杨紫少女感满满。

7、王嘉尔和林俊杰《曹操》

这是王嘉尔第一次跨年首秀，与林俊杰两个人合唱了改编版《曹操》，两个人的声线完美地结合在一起，太好听了吧，而且十分燃。

8、迪丽热巴《野蛮生长》

迪丽热巴带来唱跳歌曲表演《野蛮生长》全场唱跳超SLAY，流苏皮衣穿起来也太帅了吧，而且露出的大长腿十分吸睛。

9、李现三曲连唱

现男友李现也带来了很精彩的演唱，《亲爱的热爱的》主题曲三曲连唱《牛奶面包》、《给未来》《无名之辈》，让粉丝们大饱耳福。

10、华晨宇三曲连唱

华晨宇湖南卫视跨年晚会连唱《好想爱这个世界啊》、《七重人格》、《新世界》三曲，超极致的舞台表现力和超震撼的现场表演，视听盛宴，太绝了。