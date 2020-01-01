2019年已经过去了。回望2019，你有哪些收获呢？你之前许下的愿望都实现了吗？新的一年你又有什么期待呢？下面我们一起来看看八大美女明星的2020新年愿望，哪个让你最有同感？

1、孙俪

孙俪是许多网友眼中的人生赢家，你知道孙俪的你的愿望是什么吗？她希望新的一年可以认真工作，感受生活，每天都有进步。孙俪真的是很有内涵的女子。

2、张雪迎

如今张雪迎愈加时尚了，国民闺女长大了。张雪迎发文称她希望她的家人和朋友，还有支持她的人在新的一年里身体健康，心想事成。

3、娄艺潇

娄艺潇在出席某时尚盛典的时候表示，她的心愿是新的一年可以瘦一点。有人说减肥是女人一生的事业，娄艺潇的新年愿望可以引起很多女孩子的共鸣吧！

4、郭碧婷

婚后的郭碧婷更有女人味了。郭碧婷和向佐婚后也还是一如既往的甜蜜。郭碧婷在受访时说，她希望新的一年大家都可以越来越好，鼠年旺旺。

5、欧阳娜娜

近两年欧阳娜娜的事业发展得挺好的。她说希望自己爱的人新的一年里身体健康，心想事成。同时她还祝网友新年快乐！

6、汤唯

汤唯的新剧正在热播，你有追《大明风华》这部剧吗？汤唯说她的新年愿望是可以和老公定居北京，给女儿找一个好一点的幼儿园。

7、蒋依依

蒋依依是很有潜力的00后小花。蒋依依说希望新的一年可以干吃不胖， 许多网友评论说，看来蒋依依是一位吃货呀！

8、朱茵