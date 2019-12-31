12月31日上午，韩庚、卢靖姗在社交平台晒出结婚照官宣结婚喜讯，并配文：“你好，我的爱人”。



在2019最后一天官宣结婚，好浪漫呀。祝福韩庚和卢靖姗，爱情最美的样子。

近日，韩庚和卢靖姗结婚一直频频上热搜，12月30日亲友曝光婚礼欢迎晚宴的照片。韩庚身穿灰色西装，卢靖姗红色长裙搭配，热闹的不行。

韩庚与卢靖姗的婚礼，伴郎和伴娘团一直很受网友关注。有网友在网上曝光了一张照片，写道：“韩庚卢靖姗婚礼伴娘，朋友圈看到的，说是伴娘团。”照片卢靖姗穿着白色婚纱，与好友宋茜、李纯、张佳宁等人合影，宋茜和李纯也穿着白色礼服。几个人都笑得十分开心。可以想到，今天韩庚与卢靖姗的婚礼一定星光璀璨，热闹非凡！下面让我们一起来盘点2019年明星婚礼，看看谁的婚礼最热闹？

1、张若昀与唐艺昕

张若昀和唐艺昕的恋爱可是模范小情侣的标本啊，几年的长跑终于在19年结束了，在结婚的时候也是满足了唐艺昕公主的小心思，可见张若昀有多爱唐艺昕了。

2、郎朗与吉娜

郎朗在19年也是迎娶了比自己小10几岁的女孩吉娜，两人在结婚后还参加了综艺节目，看到了两人幸福的小日子，甜到牙疼啊。

3、向佐与郭碧婷

向佐郭碧婷的婚礼可算是盛大了，向太儿子的婚礼怎能不热闹？向太和郭碧婷在郭碧婷还没有结婚之前关系就甚好，如今郭碧婷嫁入豪门也算是人生美满了。

4、黑泽良平与林志玲

林志玲和黑泽良平在19年也步入了婚姻的殿堂，不老女神志玲可算是终于嫁人了。可在网友曝出的结婚照片来看也是有很多亲朋好友的祝福，好热闹。 林志玲真的很低调了，据说整个婚礼只花费了83万人民币。

5、文咏珊与吴启楠

香港女演员文咏珊和男友吴启楠在意大利科莫湖湖畔古堡举行婚礼，两人在一起五年，终于修成正果了。两人幸福的模样网友看着就幸福，这对新婚夫妻要一直幸福下去呀。

6、萧正楠与黄翠如

香港艺人萧正楠和黄翠如已经在去年就领结婚证了，但在今年5月份补办婚礼，两人在结婚时只邀请了最亲密的亲友参加，但就因为都是熟人才更加热闹啊。

7、于晓光与秋瓷炫

秋瓷炫和于晓光的婚礼于今年5月29日在韩国举行，很多亲戚和朋友也出席了仪式，向这对夫妇致以最美好的祝愿，并见证了他们最美好的时刻。尽管两人已经登记结婚，但由于他们的工作关系一直没举行婚礼，他们的儿子也一岁了。希望他们一直幸福下去。

8、童瑶与王冉

10月2日，演员童瑶婚礼现场照曝光。照片中，童瑶身披白纱，与爱人王冉在意大利罗马某古堡许下爱的誓言。据了解，王冉毕业于哈佛大学，现任某投资公司CEO，今年51岁，比童瑶大17岁。童瑶曾是张国立儿子张默的女友，如今终于找到了属于自己的幸福。