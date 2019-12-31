加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：178,059,628
  • 关注人气：209,153
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
博主被推荐的博文
代军哥哥的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

孙俪的同班同学，曾是红极一时的童星，如今32岁很帅却不红

(2019-12-31 09:23:40)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

张一山、关晓彤等人都曾是家喻户晓的童星，如今他们依然很红。很多网友不太熟悉孟智超吧？其实他也曾是知名度很高的童星，当年他可是一剧成名呢。如今孟智超当年的剧照，感觉还是很入戏。他的表演真的很有感染力。

 

孙俪的同班同学，曾是红极一时的童星，如今32岁很帅却不红

 

孟智超挺幸运的，《三毛流浪记》是他演过的第一部电视剧，也是他的经典代表作。孟智超演活了三毛这个角色。当年这部剧感动了很多观众，许多观众都同情三毛的悲惨遭遇。这跟孟智超成功塑造了这个角色有很大关系。

 

孙俪的同班同学，曾是红极一时的童星，如今32岁很帅却不红

 

后来孟智超又演了《三毛流浪记续集》。成名后的他曾与范冰冰等人合演过古装剧《聚宝盆》。他还曾在电视剧《老爸老妈之逼子成龙》中演过宋丹丹的儿子。孙俪是实力派知名女星，那你知道吗？孟智超和孙俪曾是同学。

 

孙俪的同班同学，曾是红极一时的童星，如今32岁很帅却不红

 

当年孟智超从上戏毕业后，没有趁热打铁，在国内继续发展演绎事业，而是选择了出国学习。他曾到日本留学，直到2014年他才复出。孟智超曾上过综艺节目《笑傲江湖》。不过复出后的他并没能爆红。一些观众觉得挺可惜的。

 

孙俪的同班同学，曾是红极一时的童星，如今32岁很帅却不红

 

有些童星长大后被人吐槽说长残了，但孟智超长大后还是很帅。浓眉大眼的他放在人群里依然抢眼。如今孟智超也已经32岁了，他很低调，很久没更新微博了。有报道称他已经有女朋友了。不管怎样，希望孟智超戏外能过得幸福。

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇盘点热播剧《锦衣之下》中的六大美女演员，你最喜欢谁？
    后一篇 >盘点2019年八大明星婚礼，看看哪个最热闹？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有