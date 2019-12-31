张一山、关晓彤等人都曾是家喻户晓的童星，如今他们依然很红。很多网友不太熟悉孟智超吧？其实他也曾是知名度很高的童星，当年他可是一剧成名呢。如今孟智超当年的剧照，感觉还是很入戏。他的表演真的很有感染力。



孟智超挺幸运的，《三毛流浪记》是他演过的第一部电视剧，也是他的经典代表作。孟智超演活了三毛这个角色。当年这部剧感动了很多观众，许多观众都同情三毛的悲惨遭遇。这跟孟智超成功塑造了这个角色有很大关系。

后来孟智超又演了《三毛流浪记续集》。成名后的他曾与范冰冰等人合演过古装剧《聚宝盆》。他还曾在电视剧《老爸老妈之逼子成龙》中演过宋丹丹的儿子。孙俪是实力派知名女星，那你知道吗？孟智超和孙俪曾是同学。

当年孟智超从上戏毕业后，没有趁热打铁，在国内继续发展演绎事业，而是选择了出国学习。他曾到日本留学，直到2014年他才复出。孟智超曾上过综艺节目《笑傲江湖》。不过复出后的他并没能爆红。一些观众觉得挺可惜的。

有些童星长大后被人吐槽说长残了，但孟智超长大后还是很帅。浓眉大眼的他放在人群里依然抢眼。如今孟智超也已经32岁了，他很低调，很久没更新微博了。有报道称他已经有女朋友了。不管怎样，希望孟智超戏外能过得幸福。