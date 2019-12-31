最近，由任嘉伦、谭松韵主演，改编自作家蓝色狮同名小说的电视剧《锦衣之下》正在播出。因为小说和主演们的高人气，这部剧自开拍起就备受关注，但因为种种原因杀青了两年才得以播出，尽管如此，观众们还是对其非常期待。其中一点原因是，在剧中有不少美女演员令人过目不忘。那么接下来，就让我们来盘点下《锦衣之下》的六大美女演员，看看你最喜欢谁？



1、谭松韵

谭松韵这次在《锦衣之下》中，饰演的是古灵精怪的六扇门小捕快，也就是女主角“袁今夏”，虽然杀青了两年才播出，但松韵妹子的古装扮相依然很能打，简直就是从书中走出来的女主，让人十分期待了。

2、叶青

叶青小姐姐此次在剧中饰演的是英姿飒爽的乌安帮帮主“上官曦”，当年她在《步步惊心》里饰演的“玉檀”就让人记忆深刻，如今再次扮起古装，想必会给观众带来不一样的惊喜。

3、习雪

演员习雪在《锦衣之下》中饰演的是“林菱”一角，虽然目前她还没有在剧中出场，但从公布的片花中来看，是个有故事的女人，不知道会对剧情有什么帮助呢？

4、万潼

万潼在剧中饰演的“翟兰叶”，对剧情发展有很大作用，她表面上是位扬州瘦马，实则却是剧中反派所培养的手下，看起来就是位狠角色呢。

5、刘芷含

在已播出的剧情中，刘芷含饰演的大家闺秀“曹灵儿”给人留下了深刻印象，虽然只是位小配角，但刘芷含将她演绎得十分生动，值得称赞。

6、李勤勤

演员李勤勤可算是一位老戏骨了，经常在各大电视剧中见到她的身影。而此次她在《锦衣之下》中扮演的是女主袁今夏的养母“袁氏”，笑起来温柔又慈祥，别有一番风韵。