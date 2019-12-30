缘分，是个很奇妙的东西。缘分来了，就在一起，缘分尽了，就要分手。即将过去的2019年，在娱乐圈有明星遇到了幸福，他们恋爱、结婚和生孩子。也有一些明星告别了幸福，他们离婚和分手了。对于分手，有的明星做得很理性，没有又哭又闹，而是继续做朋友，甚至打算复合；有的明星则因为家暴和出轨等原因分手，真的是让人大跌眼镜。下面我们一起来盘点2019年被曝分手的10对明星情侣，看看哪对最让人可惜？

1、冯盈盈与医生男友

12月30日，香港艺人冯盈盈却突然宣布与医生男友“宝宝”已经分手，结束4年情：“从2015年开始，这四年间我们互相勉励、互相扶持，一起经历许多高高低低，见证了对方不同阶段。在往后日子，即使我俩再不是情侣，我们仍然会支持对方，也互相祝福各自的将来。”这对原以为会结婚的，没想到却分手了。

2、李晨与范冰冰

今年6月份，范冰冰与李晨官宣分手，结束四年恋情从爱人变回了朋友，“我们不再是我们，我们依然是我们”的分手文案成为了体面的分手必备金句，范冰冰发博说到。两人曾经微博以“我们”官宣，后又高调求婚。真心希望两人分开后能“依旧是我们。”11月24日，李晨41岁生日，范冰冰为李晨送上了自己的祝福。

3、郑爽与张恒

郑爽和张恒是参加综艺节目认识的，张恒曾是郑爽的经纪人。之前有媒体报道，已从多个知情人处获悉，郑爽和张恒已经分手。但是两人并不是好聚好散，在一些财产问题上涉及经济纠纷，可能会通过法律手段来解决问题。早前有很多网友希望他们分手，但是真的分手了，也是有一点点的遗憾，希望郑爽找到更好的人。

4、景甜与继科

6月端午小长假最后一天，景甜主动发微博宣布已和平分手。景甜在微博上用一句“感恩曾经相遇，愿今后一切安好。”来对张继科以及他们的过去进行告别。对此，张继科并没有做任何回应。

5、曹骏与蓝盈莹

10月21日，曹骏与蓝盈莹先后在个人社交平台发文宣布分手，结束三年恋情。曹骏发文称两人因对工作拥有无限热情，陪伴彼此的时间越来越少，做回朋友或许是最好选择。看到很多人分手分得歇斯底里，但第一次见到他俩分手都分得这么美好。

6、徐冬冬与尹子维

徐冬冬与尹子维两人年纪差距15岁，今年1月份，他们依然走到了一起，但是这段恋情仅仅持续到今年8月份就戛然而止了。两人分手后还是做朋友，不久前徐冬冬做手术出意外，尹子维还发文力挺送祝福。

7、马国明与黄心颖

今年4月黄心颖被曝“偷食”人夫许志安，而遭到全网的围攻，形象轰然倒塌，事业也毁于一旦，之后她被暂停一切工作，火速避走美国。此前还有消息称，她在美国已经转行做起了地产经纪。不久前，据港媒报道，马国明的车里还留着当初他和黄心颖热恋时的情侣公仔，马国明疑似是对黄心颖念念不忘。黄心颖回港也有意向马国明求复合。

8、蒋劲夫与乌拉圭女友

自从涉嫌家暴日本女友中浦悠花，蒋劲夫基本就在演艺圈绝迹了。今年，他又交往了一位乌拉圭白富美女友 Julieta，时不时秀秀恩爱。11月26日，蒋劲夫外籍女友发文称自己被家蒋劲夫家暴，称和蒋劲夫在一起如同在监狱一般，并称她是个控制狂、暴力狂和嫉妒心很强的人。

9、张天与陈奕辰

今年11月，张天与陈奕辰两人分手，陈奕辰宣布两个暂停恋爱关系，而张天在11月24日凌晨回复陈奕辰之前的分手微博，感谢对方通过自己的方式来保护自己，并且希望那些恶意伤害的人可以道歉。

10、阿沁与刘阳