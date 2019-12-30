在中国的电视剧市场中，古装剧可以说是占据了半壁江山，中华几千年封建王朝所经历的朝代几乎都被搬上了电视荧幕。既然是古装剧，人物背景都设置在某个特定的朝代，那难免会出现戏说与历史不符的情况，然后被网友们疯狂吐槽不尊重历史。接下来我们一起来盘点被网友吐槽不尊重历史的八部古装剧，你看过几部？

1、《大明风华》

近日，讲述大明孙太后传奇一生的古装剧《大明风华》正在热播，没想到有网友写了一封八十多页的检举信，举报大明风华不尊重历史。信中阐明电视剧中的人物与真实的历史人物完全不想符合，对于很多人物都进行了丑化。

2、《巴清传》

《巴清传》原本是范冰冰挑大梁出演女主角的压轴好戏，但是因为男女主演相继出事而不得不搁浅，这部剧只放出了一些片花，可就是这些片花让网友们抓住了把柄，在网上控诉巴清传严重扭曲历史史实，使得这部剧再次遭遇重创。

3、《甄嬛传》

《甄嬛传》当年可是引起了不小的热度，一度成为了爆款剧。但也受到了很多人的诟病，被人吐槽不尊重历史。历史上的雍正皇帝是个兢兢业业的好皇帝，每天都在辛勤的工作，根本无暇跟后宫那么多女人纠缠，这部剧是在丑化雍正皇帝。

4、《陆贞传奇》

于正的《陆贞传奇》讲述的是一代女相的成长史，但其实历史上真实的陆贞原型叫做陆令萱，是南北朝时期著名祸国妖后，根本没有电视剧中描述的那般美好，这部剧完全是在扭曲历史史实。

5、《女医明妃传》

《女医明妃传》中的女主角在明朝时期确有其人，但是与明英宗、明代宗两位皇帝年纪并不相仿，所以电视剧中描述的三角恋问题根本不会出现，难怪这部剧播出后吐槽声就一直不断。

6、《多情江山》

同样被吐槽的还有《多情江山》这部剧，这部剧讲述的是清朝顺治皇帝与董鄂妃的故事。剧中的董鄂妃竟然就是名妓董小宛，但了解历史的人都知道这完全是不搭界的两个人，编剧完全是在瞎编乱造。

7、《芈月传》

《芈月传 》播放之初也曾经引起过不小的轰动，但很快便被疯狂吐槽不符合历史。历史上真实的宣太后史书记载并不多，但这部剧将宣太后的一生描述成一部玛丽苏 成长史，这让很多观众难以接受。

8、《大明宫词》