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盘点曾经遭遇悔婚的八大明星，你最心疼谁？

(2019-12-30 09:10:47)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

娱乐圈的明星们恋爱或者是结婚一直都是粉丝们津津乐道的话题。但总是有一些明星在结婚的道路上走了太多的弯路。曲折的路上总是会遇上一些留不住不是自己终身伴侣的对象。下面就让我们来盘点一下娱乐圈遭遇悔婚的明星们，看看你最心疼谁。

 

盘点曾经遭遇悔婚的八大明星，你最心疼谁？

 

1、郑爽

郑爽可算是在娱乐圈放飞自我，没有偶像包袱，敢作敢当的她也是很多人都喜欢的明星。最让人议论纷纷的就是郑爽的恋情了。这不被爆出了分手没多久就在网站上低价甩卖她和前男友的嫁妆了。都到谈婚论嫁的地步也是分手了怪可惜的。

 

盘点曾经遭遇悔婚的八大明星，你最心疼谁？

 

2、刘德华

刘德华曾被曝很多年前就与就请人喻可欣签过婚书，当时还有不少的证人都在场的，至于后来两人为何没有结婚，喻可欣的妈妈说是因为出现第三者，而岛主刘德华悔婚。

 

盘点曾经遭遇悔婚的八大明星，你最心疼谁？

 

3、李亚鹏

李亚鹏刚出道时爱上了比自己红的女明星瞿颖，而瞿颖以为李亚鹏会娶自己时，李亚鹏却跟当红女星周迅在一起了。可惜的是后面周迅也落得和瞿颖一样的下场，李亚鹏还是娶了王菲。

 

盘点曾经遭遇悔婚的八大明星，你最心疼谁？

 

4、章子怡

章子怡现在是幸福的和汪峰在一起生活，可在汪峰之前，章子怡和外籍男友准备结婚，两人还计划在意大利私人岛屿举行婚礼的，可好景不长，以为章子怡会踏进豪门时却被外籍男友甩了，因为这件事章子怡还一度换上了恐婚症的病。

 

盘点曾经遭遇悔婚的八大明星，你最心疼谁？

 

5、郑伊健

郑伊健和梁咏琪的爱情可是轰动娱乐圈啊，大家都以为他们会走到最后的时候，却宣布郑伊健梁咏琪分手了。被最看好的荧幕情侣最终还是没有走进结婚的殿堂。

 

盘点曾经遭遇悔婚的八大明星，你最心疼谁？

 

6、刘涛

大家可能不知道的是。刘涛在嫁给老公王珂以前可是与台湾著名建筑师恋爱的，甚至两人都准备结婚了，但刘涛与王珂一见钟情，随后两人闪电结婚，而刘涛和建筑师的恋情也不知所踪。

 

盘点曾经遭遇悔婚的八大明星，你最心疼谁？

 

7、周迅

周迅曾在公共场合是爱李大齐，大声高呼一定要嫁给李大齐的周迅，竟然也有悔婚的一天。当周迅突然宣布分手时大家简直不敢相信，曾经的誓言被一句分手而粉碎。到现在也不清楚当初的周迅为什么悔婚。

 

盘点曾经遭遇悔婚的八大明星，你最心疼谁？

 

8、刘嘉玲

大家可能有所不知的是在1986年刘嘉玲在吴君如的介绍下雨与许晋亨相识恋爱。两人还同居了一段时间。许晋亨还放话即将与刘嘉玲举行婚礼，但遭到许晋亨父母的强烈反对，这段恋情也终与悔婚告一段落。

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