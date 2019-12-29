最近，电视剧《庆余年》热播，不仅剧中的几位主角表现不错，很多配角也十分出彩，其中就包括剧中范闲的那个后妈柳姨娘。



剧中的柳姨娘这个角色心地善良、热心肠，与继子、亲儿子都能打成一片，她出现的戏份格外搞笑好看。而因为饰演这个角色，演员赵柯也算是在圈内有了些名气，而且还因为这部剧被网友们称为“最美后妈”。

83年出生的赵柯绝对是圈内的老演员了，在没有进入演艺圈之前，赵柯曾经是一名体操运动员，还拿过不少奖。但是后来因为练体操时不慎受伤只能离开体育圈，进入北京电影学院学习，之后便成为了一名演员。

还在大学读书的赵柯便开始外出拍戏了，跟圈内很多实力派明星都合作过，尚未毕业的赵柯曾经在热播剧《大清后宫》中饰演了杏儿这个角色，这也是让赵柯在圈内小有名气的一个角色。也因为这个角色让很多人感觉赵柯很适合出演那些心机深沉的反派角色。说实话赵柯在之后的演艺生涯中的确是出演过这种类型的角色。

赵柯并不算是圈内数一数二的美女，但是身上的确是有一种古典气质，这几年大家在电视荧屏上见到的赵柯几乎都是古装形象。除了这次的《庆余年 》以外，之前曾热播的电视剧《如懿传》中也有赵柯的身影，她扮演的是反派之一豫妃。穿上古装的赵柯的确是别有一番味道，她很适合出演古装剧。

出道多年的赵柯大部分时间都是在出演各种配角，所以名气一直不大，但在娱乐圈多年却也不愁没戏拍。不知道一直这样坚持的赵柯，何时才能迎来大红大紫的那一天。