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盘点2019年最火爆的八大综艺节目，你都看了吗？

(2019-12-29 11:47:03)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论
转眼间，2019年已经悄然接近尾声，而在这一年里，相信我们当中的许多人，都曾有过因看了播出的综艺而变得快乐的经历。确实，综艺节目的初衷，就是让观众感到愉悦，让观众在忙碌的生活中得以放松，做到了这一点，便可以成为火爆的综艺节目。那么接下来，就让我们来盘点2019年最火爆的八大综艺节目，你都看过哪些？
盘点2019年最火爆的八大综艺节目，你都看了吗？
1、《中餐厅3》
《中餐厅3》最大的亮点就是店长黄晓明开创的“明学”，播出的时候因为晓明店长的经典语录为节目带来了不少话题量，直接让《中餐厅3》成为2019火爆综艺的代表。
盘点2019年最火爆的八大综艺节目，你都看了吗？
2、《明星大侦探5》
要说在开播之前就备受观众期待的综艺，《明星大侦探5》一定榜上有名。因为前几季的高水准的制作，《明星大侦探5》一开播就非常火爆，它也维持了自己的质量，保证了高口碑。
盘点2019年最火爆的八大综艺节目，你都看了吗？
3、《女儿们的恋爱2》
《女儿们的恋爱2》让观众们见证到了明星情侣之间的恋爱日常，甜蜜程度简直爆表，很适合在休闲放松的时候观看。
盘点2019年最火爆的八大综艺节目，你都看了吗？
4、《演员请就位》
《演员请就位》请到了赵薇、陈凯歌、李少红、郭敬明四位大牌导师助阵，发现好演技的演员，一经播出就引起热议，热度高居不下啊。
盘点2019年最火爆的八大综艺节目，你都看了吗？
5、《创造营2019》
选秀综艺《创造营2019》也算是火爆了一段时间，让十一位少年作为限定团“R1SE”成员成团出道，让少年们的梦想之花得到了绽放。
盘点2019年最火爆的八大综艺节目，你都看了吗？
6、《亲爱的客栈3》
《亲爱的客栈》系列一直是湖南卫视高口碑的慢综艺，前两季温馨的情景让观众们赞不绝口，虽然新一季因为模式的改变让它的口碑有所下降，但总得来说它的话题度还是很高的。
盘点2019年最火爆的八大综艺节目，你都看了吗？
7、《这就是街舞2》
《这就是街舞2》虽然没有完整的延续第一季的原班人马，但相较于第一季，节目也积极改进了原先的不足，亮点还是很多的。
盘点2019年最火爆的八大综艺节目，你都看了吗？
8、《花花万物》
虽然《康熙来了》已然成为过去式，但小S与蔡康永这一对黄金搭档又在新综艺《花花万物》中合作了，两人多年的默契可不是吹的，给节目增添了不少色彩。

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