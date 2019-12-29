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赵本山的第65位弟子，转型网红被吐槽，与妻子结婚多年恩爱如初

(2019-12-29 10:48:41)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日小沈龙办了一场以“群星演唱会”为主题的活动，但是直播开始后才发现这场活动与其他网红所不同的是靠“转播主会场”形式，而小沈龙这边开第二现场以带货为主，但是直播人气还是很低。同时活动到后半场的时候，小沈龙的心态受到影响，开始上架9.9包邮产品，并豪气想要赠送手机，后面更是爆料自己遭辛巴恶意打压，而后辛巴也对此事做出了回应，说明自己没有能力去打压别人。此事让网友们议论纷纷。

 

赵本山的第65位弟子，转型网红被吐槽，与妻子结婚多年恩爱如初

 

其实说到小沈龙，很多人都会想起赵本山，是的，小沈龙是赵本山的徒弟，原名叫戴小龙，18岁模仿小沈阳闯进北京。2009年，参加中央电视台《梦想剧场》全国模仿秀大赛总决赛获得冠军，因而被观众熟悉， 2012年正月初五，小沈龙磕头拜师，成为赵本山先生的第65位弟子。

 

赵本山的第65位弟子，转型网红被吐槽，与妻子结婚多年恩爱如初

 

而喜欢看小沈龙脱口秀的人应该知道，他段子里很多都是讲老婆的，而且怕老婆怕得出名。小沈龙和他老婆是在异国他乡认识的，而且当时他妻子还是个学生，直到12年的时候学成归国后两个人才结婚，之后也是过得十分幸福，还经常秀恩爱。

 

赵本山的第65位弟子，转型网红被吐槽，与妻子结婚多年恩爱如初

 

然而现在小沈龙已经开始转型做网红了，刚开始做网红的时候，小沈龙还经常分享搞笑段子，后来就用网剧更新的方式来代替，在每天晚上的直播过程中，全程都是直播卖货，和网红散打哥连麦，帮助散打哥卖货，自己也是一直宣传榜一的品牌，销量上去了，但是喜欢小沈龙的人越来越少了。

 

赵本山的第65位弟子，转型网红被吐槽，与妻子结婚多年恩爱如初

 

其实小沈龙在喜剧上真的很有天分，而且凭借自己独特的搞笑风格也吸引了一大波粉丝，虽然每个人都有自己的选择，但是还是希望小沈龙能够不忘初心。如果你是喜欢小沈龙的观众，那你以后还会继续喜欢他支持他吗？来讨论一下吧。

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