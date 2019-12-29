有些女明星的锁骨很是精致。多位女星曾凭借锁骨上热搜。很多女生都希望拥有迷人的锁骨。下面我们一起来看看娱乐圈中拥有最美锁骨的八大女星，你最喜欢哪位呢？你最想拥有哪位女星的锁骨？



1、赵丽颖

近日，赵丽颖凭借星星锁骨上热搜了。原来她在出席活动的时候，在锁骨上贴了星星。许多网友评论说，这样的赵丽颖看上去更加成熟妩媚。

2、刘诗诗

生子后的刘诗诗依然很美，她依然很优雅。刘诗诗曾多次秀出她的一字肩锁骨。有些网友评论说，刘诗诗的锁骨美得让人窒息。

3、高圆圆

如今高圆圆过得很幸福，她把更多的精力放在了照顾爱女上。高圆圆的肩颈和锁骨都很美。高圆圆的气质也很出众。

4、倪妮

倪妮的身材比例很好，她很上镜。曾有网友评论说，倪妮的锁骨美哭了。倪妮的锁骨一点都不平淡，而是很优越。

5、杨颖

杨颖是许多网友心目中的完美女神，她的颜值和身材都很优越。有网友说杨颖的锁骨是 V字锁骨。杨颖很适合穿吊带裙或是抹胸裙。

6、迪丽热巴

迪丽热巴的人气很高。很多女生表示羡慕她的一字锁骨。迪丽热巴的漂亮锁骨很吸睛。迪丽热巴真的是美如仙女，你觉得呢？

7、关悦

关悦有一个幸福的家庭，她的老公是佟大为。关悦的身材很好，她的锁骨很迷人，你有被她惊艳到吗？关悦其实可以多秀秀她的锁骨。

8、张天爱

张天爱曾和杨洋传出过绯闻。张天爱的身材挺不错的。很多网友觉得她的锁骨很美。曾有网友评论说，被张天爱的名品锁骨惊艳到了。