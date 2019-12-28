黎姿发文为弟弟庆生！盘点对弟弟付出无尽真爱的八大女星(2019-12-28 14:36:32)
二胎政策出台后，很多家庭都生了二胎。娱乐圈有些女星也有弟弟。有的女星甚至被称为中国好姐姐，因为她们为弟弟付出了很多。下面我们来看看对弟弟付出无尽真爱的八大女星，哪位是你心目中的好姐姐？
1、黎姿
近日，黎姿发文为她弟弟庆生。黎姿的弟弟身体残疾，不过黎姿和弟弟的感情很好。黎姿表示有弟弟陪伴，她觉得很幸福。
2、范冰冰
据报道，范冰冰在努力复出。范冰冰和她弟弟范丞丞有年龄差，但两人的感情很好。范丞丞参加选秀的时候，范冰冰有为弟弟打call。
3、杨颖
杨颖是混血美女，她弟弟的颜值也不低。据报道，杨颖的弟弟比杨颖小7岁，他还是一位学霸呢。杨颖很爱她的弟弟。
4、赵丽颖
近日，网上有报道称赵丽颖可能要补办婚礼。赵丽颖的弟弟结婚的时候，赵丽颖在婚礼现场感动落泪。看姐弟两人合照，感觉赵丽颖和她弟弟长得有些相像。
5、陈慧琳
陈慧琳的弟弟长得也挺帅的，他演过《又见橘花香》等影视剧。不过他现在很少演戏了。当年陈慧琳也没少提携他弟弟。
6、张文慈
香港女演员张文慈演过《我和僵尸有个约会》等电视剧。她对她弟弟很好，她拍戏挣钱帮弟弟买房，还房贷，但48岁的她却至今未婚。
7、徐静蕾
气质美女徐静蕾也有一个弟弟。徐静蕾也很照顾弟弟。她曾和弟弟同台演出。不过徐静蕾的弟弟名气并不大。
8、张柏芝
张柏芝和她的弟弟张豪龙之间的感情也很好。网上有报道称张柏芝曾花费上千万帮她弟弟买房。张柏芝很照顾她弟弟。