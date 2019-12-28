最近，演员张伦硕在网络上分享了与家人共度圣诞的照片，并公布自己已经起诉诽谤自己与妻子夫妻不和睦的自媒体，希望法律能还自己一个公道。



说实话，自从2016年张伦硕与妻子钟丽缇结婚之后，不看好二人这段婚姻的声音可以说一直充斥着网络。因为在很多网友们看来，这是不够般配的二人。张伦硕是年轻的80后演员，长相帅气，经常出演一些偶像剧中的角色，但是在圈内一直是不温不火。张伦硕之所以有后来的名气，很多网友认为这要归功于他的妻子钟丽缇。因为相比于张伦硕而言钟丽缇成名早，而且在圈内的名气要比张伦硕大的多，且张伦硕比钟丽缇小十二岁，这样的一对姐弟恋怎么可能不受关注？

2015年，一档叫做《如果爱》的综艺节目邀请张伦硕与钟丽缇前往参与，这是一档恋爱真人秀。让圈内的不是情侣的男女明星假装谈恋爱。在节目播出之初，很多人就感到很不解，钟丽缇与张伦硕年龄相差很大，并不是特别合适的一对，综艺节目为了博取眼球还真是敢于出奇招。

只是没想到，离过两次婚，并带着三个女儿生活的钟丽缇一直如青春少女一般有着对纯真爱情的渴望，二人参加真人秀之后竟然假戏真做了。在参加节目一年多以后，二人竟然走入了婚姻的殿堂。

虽然这段婚姻有些争议，但大部分网友还是真心祝福二人的。婚后关于二人很多不和谐的声音曝光了出来。钟丽缇已经有三个女儿了，但却没能为张伦硕生下孩子，据说当时四十多岁的钟丽缇正在拼生第四胎，而张伦硕的母亲因为钟丽缇没能生下孩子与儿媳矛盾不断，张伦硕与钟丽缇也是夫妻关系不和。