在娱乐圈有些明星不是专业演员，他们进入影视圈往往要付出更多的努力。还有些明星是演电影出名的，如果演电视剧感觉掉价。但是电视剧是观众接受度最高的，演员只有演好电视剧才能真正实现自己的价值。不可否认，演艺圈中优秀的演员有很多，他们演绎了一个个让观众难忘的角色。但是也有一些明星对电视剧“过敏”，甚至被认为不适合演电视剧。下面我们就来盘点被网友吐槽不适合演电视剧的八大明星，看看都有谁？

1、汤唯

汤唯高级脸可是出了名的美，但到演电视剧上就怎么拍都拍不好，找角度都需要好久，怪不得大家拍电视剧都不找汤唯。高级脸在电视剧上就失灵了。

2、刘亦菲

刘亦菲真的是好漂亮的女星呀，被称为神仙姐姐的她，演电视剧就有缺点了。在电视剧里出现的刘亦菲就是包子脸，那个婴儿肥也太明显了，一点不精致。

3、陈妍希

陈妍希可真的是不适合演电视剧啊，大家肯定还记得陈妍希的《神雕侠侣》也太雷人了，直到现在想起还是雷点太多啊。

4、章子怡

章子怡都是拍电影甚少拍电视剧，但我还是想说章子怡也不适合拍电视剧，因为电视剧的长剧情对只拍电影的章子怡来说还是很考验耐心和精力的。

5、杨颖

杨颖也真的不适合拍电视剧，虽然长得漂亮但是演技真的得有所改变啊。只要她演的剧一出来杨颖都会被贴上好多的标签都是谩骂型，还是漂漂亮亮的参加节目吧。

6、袁姗姗

虽然袁姗姗资源比较好于正带出来的人，我还是不得不说袁姗姗不适合出演电视剧啊，脸确实有点宽的她，一上镜就感觉脸不对称一样的奇怪，再加上不敢恭维的演技大家都会吐槽她。

7、古力娜扎

古力娜扎是真的好漂亮啊。但出演电视剧真的就不行了，空洞的眼神无神也无力，演的角色也是一脸忧郁脸一点也不好看。

8、欧阳娜娜

欧阳娜娜也是不适合演电视剧呀。一脸青春脸的她也根本不适合演坏角色，而演傻白甜呢又被大家吐槽的不行。欧阳娜娜还是适合演奏大提琴唱情歌呀。



