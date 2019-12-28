娱乐圈有很多女明星都有这样一种情况，那就是人美身材好，但是出道多年却一直不能走红，很多比她们年轻的多的小花旦们名气都已经赶超她们了。演员朱珠就是这样一位女演员。如果你对朱珠这个名字不熟悉，那么近期热播的电视剧《精英律师》中，那身材妖娆，长相美艳的女秘书栗娜你一定很有所印象。因为这部剧的热播，朱珠总算是找到了一个吸引眼球的角色。

身为演员，朱珠并不是科班出身，她曾经是北京工商大学的高材生，后来转投到娱乐圈发展，做过歌手、主持人后来做了演员。但是35岁的她出道多年在圈内却一直没什么名气，也一直在出演很多配角，并不够出彩。



在《精英律师》这部剧中她依旧出演的是一个配角，但是这个配角的确是很出彩。她扮演的栗娜这个角色是一位都市白领，也是一位精英律师身边的助理。一头漂亮的波浪长发，烈焰红唇，浑身散发着一种女性的妖娆魅力，足以迷倒好多人。但是《精英律师》的女主角并不是朱珠而是当红小花蓝盈莹。但是在这部剧播出之后几乎所有的热度都围绕着朱珠扮演的栗娜展开，这让蓝盈莹的处境很是尴尬。



不少网友都在呼吁，男主角抛弃女主角跟女二号栗娜在一起，因为二人的太迷人了，二人的对手戏太精彩了。就在朱珠在网上的热议持续走高之后，蓝盈莹的经纪人坐不住了，在网上公开发文暗讽朱珠一方买水军各种力压自家艺人。但不管怎么说自家艺人都是女主角，再怎么买水军都没用。

娱乐圈女演员之间的竞争的确是够激烈，不知道这一次事件对于朱珠的演艺之路来说会不会有影响。