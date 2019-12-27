韩庚卢靖姗结婚上热搜了，将于12月31日在新西兰结婚。据悉，韩庚卢靖姗因前年金鸡奖颁奖礼的绅士一扶结缘，去年在韩庚生日公布恋情也太幸福了。好多甜蜜的瞬间都用照片记录让粉丝们知道他两的幸福。下面让我们一起来盘点韩庚卢靖姗的十大亲密照，你被甜到了吗？

两人一起在高空冒险，深情对望的拍下这张照片，卢靖姗看韩庚的眼神也太有爱了吧。都喜欢冒险的两人记录着这甜蜜的瞬间也是很甜的了。

看背景应该是个聚会有很多人的吧，韩庚紧紧的把卢靖姗抱着对着镜头，两个都晓得那么甜，这“狗粮”粉丝们简直吃的饱饱的呀。

在公共场合也都不扭扭捏捏，这个抓拍的一瞬间也太酷了，卢靖姗痴痴地看着韩庚笑的好开心，希望韩庚和卢靖姗一直幸福下去。

这两人还是比较大方的了，粉丝要求合照还是温柔的会同意，抓住韩庚的小细节，手紧紧的抓住卢靖姗的手臂，呆呆地都看着镜头两人也太亲密了。

这张好像是在颁奖典礼，不过卢靖姗是碰到什么难题了呢？这个表情看着韩庚，但韩庚还是含情脉脉的看着她，两人真的随便一个表情动作都是在撒糖啊。

穿情侣装的合照太可爱了吧。一样的动作一样的衣服，连墨镜都是情侣款的。这个照片都可以让小情侣当情侣头像啦。

在机场和卢靖姗走在一起，别看韩庚表情这么严肃，两人的小细节还是瞒不住广大网友的，情侣表情侣墨镜，还是掩饰不住两人甜甜的幸福呀。

卢靖姗的自拍韩庚也出镜了。两人都是大大的眼睛，卢靖姗看着镜头对傻傻的笑，韩庚也是古灵精怪的看着镜头。小幸福就是如此呀。

韩庚捂着耳朵看着前方在笑，而卢靖姗也是跟着韩庚腼腆的在微笑。两人兴趣爱好都相同，一起生活肯定也有很多幸福的笑点吧。