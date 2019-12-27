刘亦菲同班的小伙伴们，除了现在正红的大势男朱亚文和罗晋，女生这边气质清纯文艺的江一燕，也是发展比较好的。但是今天要说的是另一个女孩马境，她原名马静，毕业于北京电影学院，与刘亦菲、罗晋、朱亚文等明星是同班同学。她的长相很有辨识度，五官看上去酷似舒淇。

可能你对她并不熟悉，但是说起她饰演过的角色，你肯定会很熟悉。马境因出演《青衣》中春来而深入人心，被观众所熟知，之后在《我的兄弟叫顺溜》、《金婚风雨情》、《建党伟业》以及《生命中的好日子》等影视作品中有过精彩表演，虽然年纪轻，但是她的演技却是很在线的。

电视剧《青衣》也是演员马境首次本色出演的都市爱情剧，据悉，当时马境还是个学生，在考取电影学院二试看榜的过程中被剧组看中，在考学与拍戏的双重压力下完成了春来这个角色，小小年纪便能与徐帆对戏，演技与勇气令人称赞，并且成为打造出春来这个角色。

其实马境饰演过的角色真的非常多，不过大部分都是小配角，但是也不能遮掩掉她的演技。她气质优雅又大方，再加上长相酷似舒淇，受到了很多观众的喜爱。

马境虽然并没有那么出名，而且长相也不是特别出色的，但是十分耐看，而且她也是一位十分敬业的演员。在新疆拍摄《大牧歌》的时候，因为环境以及天气的恶劣，拍摄时带有一定的困难，但是马境还是知难而上，并没有因为恶劣的环境而敷衍，其敬业的精神获得了剧组人员的好评。