2019年还有几天，马上就是2020年，最近最受大家期待的就是一年一度的跨年晚会了。这几天，各个电视台都公布了参加跨年晚会的明星名单。下面就让我们盘点2019—2020跨年晚会最受期待的20位明星，看看有没有你的爱豆？

1、肖战

肖战今年确定在东方卫视出演跨年，肖战目前的关注度可能会给东方卫视跨年收视率创新高。

2、李现

李现在今年可算是非常火了，出演了不少电视剧都很火，参加跨年表演真期待李现会带来什么曲目让观众们惊喜。

3、张艺兴

小绵羊张艺兴可是跨年的常客了。每年跨年就守在电视台看艺兴的表演，期待艺兴今年的热歌热舞。

4、黄子韬

黄子韬一直都是逗比的形象参加综艺，而表演节目却从不含糊。认真起来的滔滔也是很帅的哟。

5、吴亦凡

吴亦凡出演跨年可算是一大看点了吧，不知道会不会表演他的成名作“大碗宽面”呢，太期待了。

6、王一博

王一博是湖南台《天天向上》的主持人必定会参加湖南台的跨年表演了，不知今年王一博是会主持还是会跳舞呢。

7、华晨宇

华晨宇的一首“我好想爱这个世界啊”唱出了太多抑郁症患者的内心，一个火星才子也确定参加湖南台的跨年演唱会估计也会收视率高涨的。

8、杨紫

杨紫也在湖南台跨年的海报上，大家都开心的不行，期待杨紫在跨年晚会唱一首小情歌。

9、张杰

张杰可是每年都参加湖南台的跨年的，今年也不例外。张杰又会在跨年演唱会带来什么奇特的表演呢？

10、TFBOYS

今年三小只会在湖南台合体表演节目了。这可是粉丝们最期待的表演环节吧，TFBOYS三人终于可以合体了。

11、杨幂

杨幂虽然和魏大勋的热点还没过，但能够确定的是杨幂也在湖南台参加跨年晚会了。主持人会不会调侃杨幂和魏大勋的八卦呢。

12、关晓彤

关晓彤这几年发展的还是不错的，作品也出，恋情也有，可算是人生赢家了，关晓彤唱歌也是不错的，相信会给观众带来一首好听的歌曲。

13、汪苏泷

汪苏泷可是不少人的青春了，唱的小情歌可是不少人流传翻唱，而他今年也参加了北京卫视的跨年演出了，汪苏泷一开嗓可能是不少人的回忆吧。

14、魏大勋

魏大勋今年跨年在北京卫视的演出了，段子手魏大勋的表演肯定能给大家带来焕然一新的感觉。

15、张若昀

张若昀主演的《庆余年》可还是在热播中，张若昀演技是没的说，可不知道张若昀唱歌是怎样的呢。期待期待。

16、梁静茹

大咖梁静茹也出演了北京卫视的跨年晚会，梁静茹给大家带来了好多耳熟能详的曲目，又能够听见梁静茹好听的歌曲了。

17、蔡徐坤

蔡徐坤出道以来争议还是比较大的，但是也还是不影响蔡徐坤的努力发展道路反而人气越来越高，今年也参加了跨年晚会，期待蔡徐坤的表演。

18、陈伟霆

陈伟霆也参加浙江卫视的跨年晚会了。但浙江台不知道会不会因为“高以翔事件”而影响到，也不确定陈伟霆会不会跟着受影响。

19、 冯提莫

网红冯提莫都能上跨年了，今年冯提莫也参加了江苏卫视的跨年。看来也是江苏卫视的一大看点啊。

20、欧阳娜娜