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靳东的帅气同学，曾与高圆圆谈过恋爱，如今43岁演《庆余年》获赞

(2019-12-27 10:09:16)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论
最近，很多网友在追《第二次也很美》和《庆余年》这两部剧。男星于小伟同时参演了这两部剧。许多观众评论说，于小伟的演技真好，演得了职场男神，也演得了工于心计的重臣。是，43岁的于小伟也凭借演技受关注。
靳东的帅气同学，曾与高圆圆谈过恋爱，如今43岁演《庆余年》获赞
于小伟24岁开始进入演艺圈，他可以说是一位大器晚成的男星了。于小伟演过《无极》、《孔雀》、《门第》、《惊蛰》等影视剧。他和靳东是同学，只是他的知名度没有靳东高。但是于小伟帅气不输靳东。于小伟真的是一位宝藏男星。
靳东的帅气同学，曾与高圆圆谈过恋爱，如今43岁演《庆余年》获赞
于小伟鲜少绯闻，他和女神高圆圆谈过恋爱。当年很多人看好他和高圆圆，觉得两人是男才女貌。不过这段恋情没有修成正果，后来高圆圆嫁给了台湾男星赵又廷。于小伟可以说是女神收割机了，他和刘涛、于明加等女星组过cp。
靳东的帅气同学，曾与高圆圆谈过恋爱，如今43岁演《庆余年》获赞
于小伟很低调，戏外他也已经结婚了。但关于他老婆的身份信息，网上并没有确切的报道。于小伟夫妇生有一个儿子。媒体曾拍到过他们一家三口的同框照。于小伟的老婆也是一位肤白貌美的美女，他的儿子也很可爱。
靳东的帅气同学，曾与高圆圆谈过恋爱，如今43岁演《庆余年》获赞
如今43岁的于小伟过得很幸福。于小伟给人感觉很有男人味。他发的微博多和作品有关。近日，他也有通过微博宣传新剧。于小伟真的是一位实力派演员，希望他未来能发展得更好。你最喜欢他演的哪个角色呢？

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