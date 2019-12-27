2019快结束了，就是证明寒冬已经来了，对于明星来说参加活动走红毯是常事，不冷的时候还好，穿漂亮的裙子也不会觉得冷。但现在冬天来了，参加活动的女星就惨了。冷的不行还得为了漂亮而穿小裙子走红毯都被冻得不行。下面就让我们盘点出席活动冻成狗的八大美女明星，看看谁的表情最夸张?



1、陈慧琳

近日，陈慧琳演出被冷到表情失控，就算是穿着羽绒高领垫肩长裙也抵抗不住寒冷，穿保暖羽绒服都被冷出表情包也真的不容易啊。

2、倪妮

倪妮参加活动穿着一件抹胸长裙，当脱去外套时，直言“我要灵魂出窍了”不过倪妮在台上还是落落大方很敬业。

3、刘亦菲

刘亦菲走红毯时直接被冷成肉眼可见的打哆嗦，做女星还是不容易的不管怎样都得美美的走完红毯。

4、周冬雨

周冬雨这么小的身板还是有点悬啊，冻得不行还是要穿着小裙子走红毯，即使再冷也不能阻止她的美。

5、钟楚曦

钟楚曦最近参加活动也是被冷得不行但是比较聪明的是，她竟然在裙子里穿了件秋裤，可是在这种天气还是不防寒呀。

6、赵丽颖

赵丽颖也是比较可怜的了，参加活动在主持人文化的环节就看见了赵丽颖鼻涕都被冻出来了。寒冷的冬天女星真的不适合穿小裙子而出活动啊。

7、宋祖儿

宋祖儿在走红毯的时候也是忍受不住寒冬的摧残，在走红毯时给自己打油加气给自己“洗脑”说我不冷我一点都不冷，这样的宋祖儿也太可爱了吧。

8、关晓彤

关晓彤也是较惨的了，在活动上直接被冷到不顾形象抱住自己取暖。冬天参加活动真的对于女明星来说就是惨痛的经历呀。