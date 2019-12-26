近日，TVB性感女神白云在社交平台上晒出自己的圣诞风性感泳装并祝大家圣诞快乐，因为身材的火辣而吸引了无数网友的眼球。而她在平时也是经常以性感装出现在大众视野上的，对此很多人吐槽过于色情，而她也直言：性感不是色情，正面刚网友。

其实很多美女明星会穿得比较性感，但是小编觉得怎么穿是个人的喜好，而且性感也不等于色情，但是有时候还是会被网友吐槽。今天就来盘点那些因为穿着太性感而被吐槽的美女明星，你最同情谁？

1、热依扎

热依扎之前因为自己穿衣风格的事情而屡屡上了热搜。像她有一次穿了一件黄色的低胸吊带，将性感的事业线展示出来，却因为身材过于丰满而被网友嘲讽。

2、古力娜扎

古力娜扎之前因为参加戛纳影展而大胆采用了深V和露背装，而且只贴了乳贴，这样的装扮也太性感了吧，被网友吐槽到国外都穿得性感了，不过娜扎的身材也是十分好的。

3、陈芳语

陈芳语拥有浑厚嘹亮嗓音，曾以一首《爱你》一炮而红，受到大票歌迷喜爱，平时总给人甜美形象的她，其实身材非常姣好。因为穿着比基尼遛狗而被网友们吐槽在公众场合里不雅观。

4、柳岩

柳岩一向以性感著称，而她的穿衣风格也是比较性感的，再加上自身身材的原因，很多网友都对她这一点喜欢不起来。

5、张馨予

张馨予出道以来各种黑料和绯闻无数，不过并不影响她的事业。虽然现在结婚怀孕了，但曾经的透视装和大胆表现很难让人忘怀。

6、倪妮

谋女郎倪妮前两年出席某活动时疑似真空上阵，当天她以一袭 斜肩白色礼服 亮相， 贴身的长裙将曲线勾勒的性感无比，却有眼尖的网友质疑其没穿内衣。

7、马思纯

马思纯虽然长相不是很甜美的那种，但是她也曾经穿一身白衬衫，“前门”还大开，解了三颗扣子。这样的马思纯谁能抵挡住她的性感呢？

8、沈梦辰

沈梦辰上节目的时候因为爱露肩被网友指“不好好穿衣服”，很多人质疑她是为了搏眼球故意炒作，接受采访时，沈梦辰首度作出回应，“大家都说我衣服为什么不好好穿，衬衣为什么不把扣子扣到最上面，更说我这样是为了炒作。其实衣服本身就是这样设计的，不是我故意这样穿，并不是正常的衣服我偏要往下拉。”