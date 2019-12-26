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她4岁丧父，功夫了得却很少演戏，如今50岁被网友吐槽在啃老？

(2019-12-26 10:08:24)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

李小龙虽然已经去世了，但他却是享誉国际影坛的功夫巨星。李小龙的个人感情生活也很有话题度。李小龙生前结过婚，并生有一儿一女。李小龙的爱女李香凝已经50岁了。李小龙在女儿4岁的时候就已经过世了，不过因为父亲的缘故，李香凝也是备受关注。

她4岁丧父，功夫了得却很少演戏，如今50岁被网友吐槽在啃老？

李小龙的儿子李国豪1993年拍戏时发生意外去世后，李小龙的遗产由他的女儿和妻子继承。近日，李香凝上热搜了。原来她起诉了某知名餐饮企业，称该企业侵犯了她父亲的肖像权，她向该餐饮品牌索赔2亿元赔偿。李香凝此举也引发了网友们热议。

她4岁丧父，功夫了得却很少演戏，如今50岁被网友吐槽在啃老？

一些网友评论说，李香凝的维权行为是合理的，毕竟李小龙是她爸。有意思的是有网友吐槽说李香凝是在啃老。李香凝虽然功夫了得，但她很少演戏。她只参演过《浑身是胆》、《刀锋战士》等电影。年轻时候的李香凝也是一位美女。

她4岁丧父，功夫了得却很少演戏，如今50岁被网友吐槽在啃老？

李香凝可以说是一位富婆了，如今她所经营的事业大多和她父亲有关。李香凝被许多网友称为龙之女。李香凝从小丧父，但她很维护父亲的形象。李香凝还曾和神似李小龙的演员陈国坤传出过绯闻。不过，据报道，李香凝和他只是朋友。

她4岁丧父，功夫了得却很少演戏，如今50岁被网友吐槽在啃老？

近些年李香凝一直致力于发扬她父亲的武术精神。李小龙生前也很宠爱李香凝。虽然被网友吐槽说她是在啃老，一直在借父亲的名声圈钱，但对李香凝而言，她更多的是想保护好父亲的形象吧？你觉得李香凝长得像李小龙吗？你看过李小龙的哪部电影？

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