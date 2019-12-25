今天又是一年一度的圣诞节，很多明星都在社交平台晒出自己过圣诞节的美照，同时为粉丝和网友送上节日的祝福。下面我们就来盘点晒圣诞节美照的十大女星，看看谁最迷人？

1、景甜

景甜在微博晒出圣诞自拍，并配文：“圣诞节当然要有甜甜的圣诞自拍，愿大家圣诞快乐每一天都快乐。” 照片中的景甜一身俏皮蓝色羽绒服，头戴可爱鹿角头饰，手捧平安果和圣诞老人礼盒，精灵古怪地对着镜头大方自拍，宛如一只活泼的“小麋鹿”。

2、关晓彤

关晓彤在微博分享创意圣诞自拍，并配文：“送你一棵粉色圣诞树”。照片中的关晓彤身穿红色卫衣，对着镜头可爱比耶，并且特意运用九宫格拼凑了圣诞树的轮廓，满满都是创意。

3、张天爱

张天爱分享了两张圣诞美照，照片中的她一头亮粉色的假发，搭配桃花妆容整个人显得少女心满满，加以小鹿角和雪花的滤镜，整张照片散发着粉嫩嫩的氛围。

4、安以轩

安以轩分享一家三口温馨同框照，照片中一家三口穿红黑格系服装，坐在圣诞树下亲密合照，儿子66被爸爸拥入怀中却目光朝向妈妈安以轩。66穿着小鹿套装、头戴小鹿帽，肉肉的小手好日屁股可爱软萌。在安以轩亲手所做的圣诞树上，还有儿子的名字“66”，可见安以轩对儿子的满满爱意。

5、伊能静

伊能静通过微博发布近照，照片中的她妆容精致，留着一头柔顺黑长发，戴豹纹贝雷帽对着镜头托腮自拍并与儿子合照，温婉有气质。

6、鞠婧祎

鞠婧祎工作室晒出一组圣诞写真，照片中鞠婧祎身穿白色蕾丝纱裙，头戴鹿角，仙气十足。粉丝看过后，纷纷评论“小姐姐太美了”。

7、欧阳娜娜

欧阳娜娜分享圣诞滤镜自拍照，并配上雪人和圣诞树的表情，节日气息浓郁。照片中的她扎着丸子头，怀抱毛绒玩具保暖软萌，头上的鹿角和鼻头的红点十分逗趣，温柔的眼神和长睫毛可爱漂亮。

8、莫文蔚

莫文蔚在微博晒出一组与家人团聚庆圣诞的温馨合影，并配文“祝大家圣诞快乐！与最爱的家人和朋友一起共渡这个温暖又美好的节日是最开心的”。照片中莫文蔚怀抱圣诞树露出甜笑，满眼幸福。

9、孙怡

孙怡晒出美照，照片中孙怡盘腿坐在沙发上，披着一头长发，身穿红白相间毛衣，十分的喜庆，手举过头顶比V，非常的俏皮可爱，而一双大长腿情抢镜成功。

10、侯佩岑

侯佩岑通过微博晒出一家四口全家福照，一家人穿着格纹亲子装站在圣诞树前，画面十分温馨。侯佩岑和富商老公于2011年结婚，育有两个儿子Ian和Ethan。